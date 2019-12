Une employée du Campus de Lac-Mégantic dans le désert

Nathalie Poirier, conseillère à la vie étudiante au Campus de Lac-Mégantic, a vécu une expérience hors de l’ordinaire en participant au trek Rose Trip Maroc en novembre dernier. Le Rose Trip Maroc est un trek d’orientation dans le désert durant lequel des équipes de trois femmes doivent s’orienter dans l’immensité du Sahara.

Après plus de 12 heures d’autobus, l’équipe Les SM’elles usées, composée de Nathalie Poirier, Martine Boulet Pelletier et Sophie Charest, est arrivée dans la région du Merzouga, lieu de ce trek d’aventure.

Durant trois jours, les équipes devaient marcher quotidiennement près de 17 kilomètres dans le désert sous une température avoisinant les 35 degrés afin de réaliser le trajet le plus court entre les balises à l’aide uniquement d’une boussole et d’une carte. « Ce n’était pas toujours évident de s’orienter, car il n’y a pas beaucoup de repères dans le désert. La communication entre les membres de l’équipe était essentielle, » mentionne Nathalie Poirier.

Près de 600 femmes, majoritairement Françaises et Québécoises, ont participé à ce défi qui était avant tout un trek de solidarité au profit de deux causes soit Les enfants du désert et Le Cancer du sein, parlons-en. La 4e journée de la randonnée était consacrée au « challenge de solidarité », alors que toutes les participantes ont réalisé ensemble l’ascension d’une dune : « Cette journée était très symbolique et émotive. Pour certaines femmes, cette ascension représentait un défi, mais il y avait un beau sentiment d’entraide alors que celles qui avaient plus de facilité aidaient les autres, » souligne Nathalie Poirier.

Au-delà des paysages à couper le souffle, ce voyage aura été marqué par de belles rencontres et un fort sentiment d’accomplissement pour toutes les participantes.