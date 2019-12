Un documentaire sur les artistes de Beauce réalisé par des étudiantes du Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches offre une formation d’enseignement supérieur ainsi que des services variés dans ses campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic. L’établissement propose 18 programmes d’études préuniversitaires et techniques ainsi que plusieurs attestations d’études collégiales.

Reconnu pour la réussite de ses étudiants, le Cégep Beauce-Appalaches est un environnement stimulant et diversifié pour les études et la vie étudiante. Les enseignants et les employés mettent tout en œuvre pour soutenir les étudiants dans leur développement personnel, scolaire et professionnel à l’aide de nombreuses activités favorisant les apprentissages.

Chaque session, des étudiants, des enseignants et des employés se démarquent en réalisant des projets novateurs ou en s’impliquant auprès de la population collégiale. Dans cette section, découvrez l’engagement et les réalisations des membres de la communauté du Cégep Beauce-Appalaches!

