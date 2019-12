Un joueur des Condors a signé avec les Huskies de l'Université du Connecticut

Le joueur de ligne offensive de football pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Christopher Fortin, a signé officiellement un engagement d’une durée d’au moins 4 ans avec les Huskies de l’Université du Connecticut, une équipe de première division de la NCAA.

Il a obtenu une bourse d’études qui couvrira la majorité de ses frais académique et de subsistance, ainsi il pourra se concentrer sur ses études en Sports Management et sur sa carrière sportive. « J’ai travaillé fort pour me rendre où je suis maintenant et jouer pour une équipe américaine est la réalisation d’une partie de mon rêve, » souligne Christopher Fortin.

D’ici à son départ au mois de juin prochain, Christopher poursuivra son entraînement avec son équipe actuelle dans la nouvelle salle d’entraînement du Cégep Beauce-Appalaches.