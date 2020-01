Une créativité sans limite!

Aujourd’hui, il existe une panoplie de techniques, de médiums et de styles dans le domaine des arts visuels. Un seul mot d’ordre, la créativité! Parmi les techniques, on retrouve les classiques tels que le dessin, la sculpture et la peinture, mais depuis quelques années, on peut remarquer une popularité grandissante pour les nouvelles technologies artistiques comme l’infographie, la photographie numérique et le multimédia.

Le programme préuniversitaire en Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches explore ces multiples facettes du domaine tout en y intégrant une dimension historique avec des cours d’histoire de l’art. Pour l’étudiant-artiste, c’est un monde de possibilités qui lui est ouvert, alors qu’il n’a que sa créativité comme seule limite!

Au cours de ses années de formation, l’étudiant expérimentera ces diverses techniques et il pourra présenter à plusieurs occasions le résultat de son travail, par exemple, lors de l’exposition des finissants en Arts visuels.

Concours de photographie L’hiver

Inspirés par la beauté des paysages hivernaux, les enseignants en Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches ont décidé de lancer le concours de photographie L’hiver. Du 9 décembre au 12 janvier 2020, les élèves du secondaire sont donc invités à faire ressortir leur côté artistique et créatif en participant à ce concours qui met en vedette la saison froide.

Les photographes amateurs doivent réaliser une photographie d’un moment, d’un paysage ou encore d’un élément significatif pour eux en lien avec la thématique hivernale. Pour s'inscrire, allez à l'adresse www.cegepba.qc.ca/.