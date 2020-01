Le technicien en génie civil qualifié pour les employeurs de la région!

Le technicien en génie civil assure un soutien aux ingénieurs et aux autres techniciens tout en participant à la réalisation de projets dans les trois secteurs d’activités liés au domaine du génie civil soit les bâtiments et les structures, la géotechnique et les matériaux ainsi que l’aménagement du territoire.

Les champs d’expertise sont vastes pour le technologue en génie civil qui peut être amené à élaborer des plans, préparer des devis techniques, surveiller les chantiers, contrôler la qualité des matériaux et même réaliser des travaux d’arpentage.

Le programme de Technologie du génie civil offert au Cégep Beauce-Appalaches vise à donner aux étudiants une formation les rendant aptes à participer aux différentes étapes liées à la conception et à la réalisation de projets de construction dans ces trois secteurs d’activités. Dans plusieurs de leurs cours, les futurs techniciens travaillent avec les logiciels spécialisés en ingénierie comme AutoCAD, Civil 3D et Revit. La formation est axée sur la pratique avec des projets réels, des visites de chantier et des stages en alternance travail-études.

« On veut former des techniciens capables d’aller sur le terrain, mais aussi d’analyser des données et de prendre de bonnes décisions, » mentionne Renaud Fortier, coordonnateur du programme.

De par la multidisciplinarité, le pragmatisme et le professionnalisme sur lesquels est axée sa formation, le diplômé en technologie du génie civil, au terme de ses trois années d’études, a atteint un niveau de compétence lui conférant polyvalence et jugement critique. D’ailleurs, depuis l’implantation du programme en génie civil en 1993 au Cégep Beauce-Appalaches, environ 500 étudiants ont diplômé et œuvre dans les entreprises de la région de même que partout au Québec. Le constat : la formation du technicien en génie civil a permis de combler un réel besoin chez les employeurs.