Le technologue en génie industriel à la rescousse des entreprises

Pour les aider à accroître leur productivité et par le fait même leur rentabilité, les entreprises peuvent compter sur l’appui du technologue en génie industriel. Celui-ci est en mesure d’analyser différentes composantes d’une entreprise afin d’améliorer les procédés. C’est le génie de l’organisation scientifique du travail!

Durant sa formation, le futur technicien en génie industriel explorera trois grands volets, soit l’organisation du travail, la communication et la technique. Ces aptitudes l’amèneront à voir comment il est possible de modifier et d’améliorer les procédés dans une entreprise, que ceux-ci soient liés à la production, à la gestion, à l’aménagement ou encore aux ressources humaines. D’un point de vue technique, les champs d’expertises de l’étudiant en génie industriel sont vastes : dessin, électricité, mécanique, hydraulique et pneumatique et automatisation. Cette diversité permet une grande flexibilité quant aux différentes possibilités de carrières par la suite.

Le futur technologue en génie industriel pourra aussi être amené à gérer une équipe de production en s’assurant de la productivité et de la sécurité des travailleurs. Il pourra également être responsable de l’ergonomie, de l’aménagement des espaces de travail, de l’implantation de nouvelles méthodes de travail et du perfectionnement des employés. Bien que la profession présente une clientèle majoritairement masculine, le génie industriel attire de plus en plus de femmes, qui sont notamment intéressées par les fonctions d’amélioration continue ou de ressources humaines.

Au Cégep Beauce-Appalaches, les étudiants en génie industriel apprennent en conditions de travail réelles grâce à l’apprentissage en milieu de travail (AMT). Grâce à des partenariats avec plusieurs entreprises de la région, les étudiants explorent les différentes facettes de la profession. Au terme de leur formation, ces futurs technologues en génie industriel seront prêts à aider les entreprises de divers secteurs économiques à être plus concurrentielles et profitables sur le marché ou encore de poursuivre à l’université.