La finale locale de Cégeps en spectacle à Saint-Georges présentée le 29 janvier

La finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Beauce-Appalaches a lieu le mercredi 29 janvier à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins. Il s’agit du plus important concours étudiant des arts de la scène au Québec.

Les spectateurs peuvent s’attendre à une grande variété de numéros artistiques alors que se côtoieront théâtre, chant, musique et humour. Supervisée par Harold Gilbert, l’équipe d’animation, formée de quatre étudiants, assurera les transitions entre les numéros avec des animations s’inspirant de la tradition des films d’horreur.

Les gagnants du Prix du jury remporteront une bourse de 300 $ et participeront à la finale régionale le 14 mars qui aura également lieu au Cégep Beauce-Appalaches. Un prix Coup de cœur sera également décerné au numéro ayant le plus charmé le public. Le jury sera composé de Jessica Pruneau, auteure-compositrice-interprète (diplômée du CBA en 2012), de Nick Cloutier, animateur, chanteur et musicien, et Philippe Lemieux, auteur, metteur en scène et comédien.

Numéro hors-concours

C’est le duo clownesque Phil d’Ariane qui assurera le numéro hors-concours durant la délibération du jury. Magie, jonglerie, comédie, acrobatie et autres folies composent leur univers disjoncté drôlement surprenant.

« Phil d’Ariane se distingue par sa polyvalence. Le duo propose des numéros qui s’enchaînent avec brio afin de créer un spectacle alliant originalité et humour, » mentionne Julie Beaudoin, responsable du socioculturel.

En ajoutant les membres de l’équipe d’animation, les techniciens de scène et les autres bénévoles du comité socio, ce sont une soixantaine de personnes qui s’activeront. Les billets sont en vente au coût de 7 $ pour les étudiants et de 10 $ pour les adultes au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches. Il est à noter qu’il s’agit de sièges réservés.

Les numéros

Le duo humoristique Tik et Tok effectue un retour sur la scène avec du nouveau matériel alors que le groupe Impulsion, composé d’Arianne Labbé, Maxime Poulin, Audrey Fortin, Nicolas Poulin, Cynthia Boulet et Émile Gagné, proposera une création musicale collective. Étudiante au campus de Sainte-Marie, Amaëlle Laflamme interprétera une pièce bien connue de l’auteur Jean-Jacques Goldman. Amélie Roy, pianiste, et Cynthia Boulet, guitariste, ont préparé « La musique en toi » un numéro musical qui s’annonce magnifique.

On peut prévoir une ambiance survoltée lors du numéro de Rémi Jacques, alias DJ RJ et le duo composé de Johny Faucher et Félix Brunelle offrira toute une performance musicale sur un succès des Colocs. De leur côté, Audrey Fortin et Corry Vitry interpréteront un medley surprenant.

Déreck Boudreault-Drouin et Olivier Fortier présenteront leur création entre la folie, le suspense et le drame. Ces derniers s’ajouteront aux comédiens Léonie Champagne, Jordan Côté, Gabriel Côté, Gabrielle Mathieu, Marie Boucher, Kelly-Anne Bouffard dans la création théâtrale « la Dévolution ».