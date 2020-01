Le Cégep Beauce-Appalaches signe plusieurs ententes à l’international

À l’automne dernier, des représentants du Cégep Beauce-Appalaches ont effectué une mission de développement international qui a permis la signature de plusieurs ententes de collaboration avec différents établissements français. Ces ententes favoriseront notamment la mobilité étudiante et professionnelle outre-mer.

Grâce à ces ententes, les étudiants pourront effectuer un séjour d’études ou un stage en France. De leur côté, les employés du Cégep Beauce-Appalaches pourront réaliser des activités de perfectionnement, d’enseignement et de recherche dans d’autres institutions à l’étranger. Alors que le Cégep Beauce-Appalaches a fait du développement international l’une de ses priorités institutionnelles, ces ententes sont d’autant plus importantes afin de renforcer l’internationalisation de la formation offerte. En plus de la mobilité étudiante et professionnelle, ces ententes permettent l’échange de documentation, l’élaboration de projets de recherche communs ou encore le développement de cheminements scolaires menant à une double diplomation.

Visite d’une délégation française

Le 10 janvier dernier, une délégation composée de 5 représentants de l’Université de Nice Sophia Antipolis est venue visiter le Cégep Beauce-Appalaches pour la signature officielle d’une convention de coopération.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui permettra à nos étudiants, mais également aux membres de notre personnel, d’avoir la possibilité de réaliser un échange dans l’une des 10 plus importantes universités de France, » souligne Pierre Leblanc, directeur général du Cégep.

Pour Boualem Aliquat, vice-doyen aux relations internationales de l’Université de Nice, cette collaboration vise avant tout à développer un partenariat solide qui sera profitable pour les membres de deux institutions d’enseignement : « les objectifs communs de coopération partagés par les deux établissements s'appuient sur la réciprocité et la complémentarité. Nous avons trouvé dans le Cégep Beauce-Appalaches un partenaire qui partage nos valeurs. »