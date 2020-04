Une école de langues voit le jour au Cégep Beauce-Appalaches

Le programme d’Arts, lettres et communication, profil Langues lance l’École de langues du Cégep Beauce-Appalaches. Dès maintenant, des étudiants du programme offrent leurs services à titre de tuteurs pour des cours privés en anglais que ce soit pour du rattrapage, de la mise à niveau ou du perfectionnement pour les enfants du primaire ou de première et deuxième secondaire.

L’École de langues des étudiants du programme de Langues du CBA est née suite à une initiative de Myriam Dulude, enseignante d’anglais et d’allemand et Isabelle Leclair, enseignante d’espagnol au Cégep Beauce Appalaches. Le projet, qui s’articule autour de 2 grands axes, a comme objectif de permettre aux étudiants du programme Langues de mettre à profit les notions vues en classe en offrant des ateliers d’éveil linguistique aux jeunes de la région. Ce projet se veut d’une part à vocation communautaire et bénévole alors qu’elle est, d’autre part, à volet entrepreneurial.

À la session d’automne passée, une dizaine d’équipes d’étudiants du programme ont été accueillies dans des classes du primaire, notamment à l’école des Sittelles, Aquarelle, à Léry et à Saint-Martin. Les étudiants du programme ont pu, lors de 2 ateliers, proposer des activités ludiques pour favoriser la découverte de 2 langues étrangères, soit l’espagnol et l’allemand. Ces ateliers, profitables, enrichissants et appréciés seront répétés à la session d’hiver 2020. Ils seront même bonifiés, car le mandarin fera aussi partie des langues que les élèves des classes choisies auront la chance d’explorer.

L’aspect entrepreneurial, quant à lui, permettra aux cégépiens du programme Langues de réinvestir leur talent et leurs connaissances de l’anglais et de l’espagnol lors d’ateliers linguistiques dans le cadre d’activités parascolaires au primaire. D’ailleurs, deux écoles primaires de Saint-Georges accueilleront la première mouture de cette école de langues dès février.

Les personnes intéressées à bénéficier des services de l’École de langues doivent remplir le formulaire disponible ICI.