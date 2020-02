Une deuxième année réussie pour la Semaine de l'entrepreunariat

Le Cégep Beauce-Appalaches a tenu la seconde édition de sa Semaine de l’entrepreneuriat du 10 au 14 février 2020. Durant cette semaine thématique, l’organisation a proposé des activités interactives de formation dans le but de mettre à profit l’initiative et la créativité de la communauté.

La formation « Comment réussir un bon pitch de vente » animée par Jean-François Morin, anciennement directeur des ventes et du marketing chez Garaga inc., a fourni des outils pertinents pour les étudiants. Fort de son expérience dans le domaine de la vente, M. Morin a présenté des règles à suivre pour réussir à convaincre un client et créer un effet « wow ».

Stéphanie Wieder, chargée de projet de l’incubateur jeunesse pour Sismic Chaudière-Appalaches, a animé un atelier interactif de design thinking ; Idées en ébullition. Cet atelier a proposé une démarche structurante de coconstruction de projet d’entrepreneuriat collectif autour de différents enjeux sociaux. Les participants étaient invités à choisir un enjeu de la région et de réfléchir en équipe à l’élaboration d’un projet porteur réalisable.

Finalement, c’est Sara Boulanger et Marie-Pierre Guignard de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) qui ont animé Comment découvrir sa flamme entrepreneuriale. L’activité proposait des mises en situation fictives auxquelles pourraient être confrontés des entrepreneurs dans un lancement de projet. La cinquantaine de participants devait se diviser en deux équipes et débattre quant aux actions à mettre en branle à chaque étape d’une longue mise en situation. La communication, le leadership, la consolidation d’équipe et plusieurs autres compétences entrepreneuriales étaient mis à l’épreuve.

« Nous sommes heureux de la belle participation cette année. Les activités auront permis à nos étudiants de démystifier ce qu’est l’entrepreneuriat et de mettre à profit des compétences qu’ils possèdent déjà et qui ne demandent qu’à être exploitées », avance Marie-Anne Moreau, conseillère pédagogique en entrepreneuriat.

Depuis 2017, le Cégep Beauce-Appalaches a accentué ses efforts dans l’optique de développer et soutenir les initiatives étudiantes en matière d’entrepreneuriat grâce au volet entrepreneurial. L’établissement d’enseignement supérieur participe aussi au défi OSEntreprendre dans lequel les étudiants sont invités à mettre en place un projet entrepreneurial qui répond à une demande du milieu.