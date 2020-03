Le programme Arts, lettres et communication, profil Création et média

Voir la galerie de photos

Tu t’intéresses à la culture et tu es toujours à la recherche de projets créatifs et stimulants?

Explore l’univers médiatique grâce à la formation préuniversitaire en Arts, lettres et communication, profil Création et médias.

Étudie la littérature, le cinéma, le théâtre et le journalisme tout en expérimentant les différents médias grâce à des projets stimulants et variés (création, animation radiophonique et télévisuelle, cinéma : scénarisation, tournage et montage, écriture journalistique, théâtre et techniques de scène, littérature, etc.).