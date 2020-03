Voir la galerie de photos

Le programme Techniques d’éducation spécialisée forme des éducateurs spécialisés qui contribuent au développement, à l’épanouissement et à l’intégration d’individus ayant différentes problématiques d’adaptation.

La formation offerte se distingue par son approche pédagogique variée qui te permet de développer tes compétences en relation d’aide et en intervention.

Au travers d’activités, de mises en situation et d’ateliers, découvre comment intervenir adéquatement auprès de clientèles de tous âges qui peuvent présenter de multiples problématiques (déficience intellectuelle, dépendances et problèmes cognitifs, handicaps, etc.). Et grâce aux trois stages en milieu de travail, dont un dès la première session, tu appliques rapidement les notions apprises en classe!

Ton désir d’aider les autres est partagé par l’équipe d’enseignants, provenant de divers milieux de pratique liés à l’éducation spécialisée, qui t’aide à te surpasser afin de devenir une éducatrice ou un éducateur spécialisé.e qui saura placer l’humain au coeur de l’action!