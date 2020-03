Le programme d'Arts visuels

Voir la galerie de photos

Tu es une personne créative et artistique? Que dirais-tu du programme d'Arts visuels?

Avec cette formation, explore ta créativité et développe ton potentiel artistique. Apprends les principales techniques artistiques comme le dessin, la peinture et la sculpture. Le programme intègre aussi la philosophie et les nouvelles technologies comme l’infographie et la vidéo.

Parallèlement aux cours pratiques, éveille ta curiosité pour la culture artistique grâce à l’étude des courants artistiques et de l’histoire de l’art.