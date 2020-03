Le programme de Sciences humaines (marchés et mondialisation)

Voir la galerie de photos

À l’ère de l’intensification des échanges entre les grands marchés économiques et financiers mondiaux, tu seras exposé aux divers enjeux relatifs à ce phénomène.

Le profil Société et mondialisation cible les étudiantes et étudiants voulant une formation riche au niveau de l’économie, de la géographie, des mathématiques et de l’administration.

Ce profil inclut plus de mathématiques et d’économie que les autres profils de sciences humaines. Il te prépare aux carrières reliées à l’administration et à l’enseignement.