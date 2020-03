Le programme Techniques de design d'intérieur, spécialisation cuisiniste

Voir la galerie de photos

Tu as l’oeil pour les couleurs, les textures et l’aménagement de l’espace? Conçois des plans d’aménagement intérieur et propose des solutions originales et fonctionnelles qui allient ingéniosité, ergonomie et esthétisme grâce au programme Techniques de design d'intérieur.

Cette formation te permet de développer des notions de base comme designer cuisiniste.

À la fin de ta formation, tu auras toutes tes compétences techniques essentielles pour mener à bien un projet d’aménagement (résidentiel, industriel et commercial).

SPÉCIALISATION CUISINISTE

Cette spécialisation du Cégep Beauce-Appalaches fera du finissant un designer d’intérieur compétent, polyvalent et prêt à la réalité du marché du travail d’aujourd’hui. En plus des compétences en création d’ambiance et en esthétique créative, l’étudiant aura des connaissances en quincaillerie d’armoire, méthodes d’assemblage et de construction, devis, plan électrique, etc.