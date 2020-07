Dévoilement des équipes d’étoiles du RSEQ pour la saison 2019-2020

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a procédé au dévoilement des joueurs étoiles de la saison 2019-2020. Plusieurs joueurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches se sont démarqués au cours de la saison et se retrouvent sur les équipes d’étoiles.

Corry-Valentine Vitry (Techniques d’éducation spécialisée) a été nommée sur l’équipe d’étoiles du RSEQ en basketball féminin alors que Gaétan Beauné (Sciences de la nature) a rejoint l’équipe d’étoiles masculine.

En volleyball division 2, Juliette Veilleux (Sciences de la nature) a été nommée sur l’équipe féminine d’étoiles et Anthony Labbé (Sciences humaines) sur l’équipe masculine. Du côté du volleyball féminin division 3, Mégarie Veilleux (Arts, lettres et communication profil Langues) et Émilie Roy (Sciences de la nature à Sainte-Marie) se sont démarquées et elles ont fait leur entrée sur l’équipe d’étoiles. Notons que l’équipe féminine de volleyball féminine de division 3 de Saint-Georges s’est classée en première position de la section B.

Camps de sélection

Les sportifs qui sont intéressés à se joindre à une équipe des Condors du Cégep Beauce‑Appalaches pour la saison 2020-2021 ont jusqu’au 1er mai pour s’inscrire aux camps de sélection. En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, l’organisation des Condors contactera ultérieurement les personnes inscrites pour leur confirmer les dates des camps de sélection.

https://cegepba.qc.ca/etudiants/activites-sportives/camps-de-selection/

Annulation du tournoi de golf des Condors football

Devant l’évolution de la pandémie et afin de respecter les restrictions quant aux rassemblements, l’organisation des Condors football a pris la décision d’annuler son tournoi de golf prévu le 16 mai prochain. Celui-ci sera reporté à l’année prochaine. Les organisateurs tiennent à remercier toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet.