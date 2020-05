Les étudiants de Design d’intérieur proposent des plans d’aménagement

Pour une deuxième année consécutive, les étudiants du programme de Techniques de design d’intérieur du Cégep de Beauce-Appalaches proposent leurs services pour la réalisation de plans d’aménagement intérieur, résidentiel ou commercial.

Les gens intéressés à déposer un projet peuvent le faire entre le 1er mai et le 31 juillet 2020. Les demandes étant au rendez-vous pour la première édition alors que plus d’une trentaine de projets ont été déposés, le département de Techniques de design d’intérieur a décidé de reconduire l’initiative.

« Les étudiants ont apprécié travailler sur des projets réels, car cela leur a permis de faire des choses qui ne sont pas possibles en d'autres situations comme un relevé de mesures, une prise de mandat concrète avec un client ou une rétroaction autre que par l'enseignant », souligne Audrey Gosselin, coordonnatrice du département de Design d’intérieur.

Au cours de l’année, cinq projets qui correspondaient aux objectifs pédagogiques des cours ont été retenus et des propositions d’aménagements ont été présentées aux clients.

Soumettre un projet d’aménagement

Plusieurs types de projets sont éligibles. En effet, les étudiants offrent leurs services pour des projets d’aménagement de design résidentiel (salle de bain, coloration, cuisine), mais également pour des projets de design plus complexe ou commercial.

Afin d’encourager les étudiants, un montant symbolique est demandé pour le travail réalisé. Ce montant est inférieur au prix sur le marché et celui-ci permettra de financer une petite partie de leur vernissage de fin d’année. Les prix pour la conception de plans d’aménagement d’espaces intérieurs varient entre 50 $ et 250 $ selon le projet. Les propositions d’aménagement reflèteront les dernières tendances et les exigences réglementaires. Les projets sélectionnés seront réalisés entre septembre et mai de l’année scolaire suivante.

Les personnes intéressées à déposer leur proposition de projet doivent le faire entre le 1er mai et le 31 juillet inclusivement en remplissant le formulaire Proposition de projet disponible sur le site du cégep à la page du programme de Design d’intérieur (http://bit.ly/2Pos1kh). Les responsables du projet contacteront ultérieurement les personnes dont les propositions de rénovation auront été retenues pour la suite du processus.