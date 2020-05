Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches dévoilent leur nouveau logo

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont procédé ce matin au dévoilement de leur nouveau logo et de leur nouvelle identité visuelle le 4 mai dernier.

Inspiré par l’oiseau de proie colossal qu’est le condor, le nouveau logo représente la force, le dépassement et la férocité dont font preuve tous les joueurs du Cégep Beauce-Appalaches.

« Il s’agit d’un retour à notre ADN et cette nouvelle identité visuelle illustre bien la philosophie derrière nos équipes sportives. Fier, acharné et travaillant sont des qualificatifs employés pour décrire le condor et certaines valeurs font directement référence aux sportifs arborant les couleurs des équipes du Cégep Beauce-Appalaches » a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint aux études et à la vie étudiante. Ce nouvel emblème représentera désormais les 14 équipes sportives du Cégep Beauce-Appalaches.

Au cours de la dernière année, l’organisation des Condors a travaillé sur un plan ambitieux de développement afin que ses équipes sportives demeurent compétitives.

« Nous avons travaillé fort dans la dernière année afin d’offrir à nos étudiants-athlètes les meilleures conditions de réussite possible autant dans le sport que dans les études. Ce nouveau logo est le dénouement espéré qui rassemble des générations de Condors », de renchérir M. Vachon. En plus du nouveau logo, une salle d’entraînement, de l’encadrement physique et scolaire, l’accessibilité à un préparateur physique et l’ajout de nouvelles équipes sportives sont des éléments qui ont été mis en place pour favoriser le développement des étudiants-athlètes.

Cette nouvelle identité visuelle est le fruit d’une réflexion exhaustive réalisée par un comité composé d’anciens Condors, d’entraîneurs et de représentants des services des communications et de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.

