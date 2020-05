Le Cégep Beauce-Appalaches contribue à la 41e édition de Cégeps en spectacle

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) est fier d’avoir contribué à la concrétisation de la 41e édition de Cégeps en spectacle, qui s’est déroulée le jeudi 30 avril en direct sur Instagram.

Le CBA a formé un jury qui a permis de déterminer deux des dix finalistes pour ces prix. Ces numéros rassemblaient les gagnants des finales locales des 11 cégeps de la grande région de Québec.

Localement, les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches Déreck Boudreault-Drouin et Olivier Fortier se sont démarqués avec leur numéro Quel est ton nom? dans la catégorie Théâtre, Création. Régionalement, les lauréats primés sont:

• Théa Paradis et Maxime Roussel (Cégep Garneau, catégorie Théâtre, Création)

• Les gros gars (Campus Notre-Dame-de-Foy, catégorie Chant et musique, Création)

Les prestations des gagnants régionaux seront présentées lors d’une émission spéciale diffusée sur MaTV et NousTV ce samedi 9 mai à 21 h. Enfin, rappelons que Tommy Grandbois du Cégep de Lévis-Lauzon s’est mérité deux prix lors de cette 41e édition, soit le Prix Camp chanson Québecor de Petite-Vallée et le Prix accès direct en audition du concours du Festival international de la chanson de Granby.

Le jury, formé de Johanne Bolduc, enseignante en musique et chef de chœur, et Dina Gilbert, chef d’orchestre aux Grands Ballets Canadiens, à l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et au Kamloops Symphony Orchestra ainsi qu'Alexandre Fecteau, enseignant, auteur, metteur en scène et directeur artistique, – tous trois de fiers représentants de la Beauce – était complété par Mylène Lemieux, artiste et formatrice de cirque. Ces derniers ont eu à visionner les vidéos des numéros et à émettre leur appréciation basée selon l’originalité, la présence sur scène et le talent.

Ainsi, tous les participants seront en mesure de recevoir des commentaires de ces professionnels pour continuer leur apprentissage et leur épanouissement dans leur discipline respective.

« Dans le contexte de remise et de prestation virtuelles, c’est une façon de les encourager à poursuivre leur cheminement artistique. Ces précieux commentaires sont une source de motivation additionnelle afin de leur permettre de réaliser quelles sont leurs forces et les éléments à peaufiner dans leur art », a mentionné Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel au Cégep Beauce-Appalaches. Elle a ajouté qu’elle tient à remercier les étudiants, les employés et aux partenaires qui ont contribué à l’organisation de l’événement.

Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Communications, le Secrétariat à la jeunesse du Québec et la Fédération des cégeps.

Ce concours est rendu possible grâce aux précieux partenaires nationaux. Le Cégep Beauce-Appalaches tient particulièrement à souligner l’aide des partenaires régionaux dont l’Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, le Carrefour Saint-Georges, Desjardins, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, Le Georgesville, Mix 99,7, NousTV Beauce-Appalaches, Rock Café et l’Unité régionale de loisirs et de sports – Chaudière-Appalaches.