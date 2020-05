Une première édition virtuelle réussie pour « l’Expo Vert un monde durable » 

Depuis quelques années déjà, le Comité environnement responsable (CER) du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) organise l’Expo Vert un monde durable, un événement proposant des solutions environnementales variées.

Cette activité offre la possibilité à la population beauceronne de découvrir des initiatives en développement durable grâce à de nombreux ateliers, kiosques d’exposants locaux et conférences.

Expo Vert un monde durable, format virtuel

À l’image de notre planète, les organisateurs ont dû s'adapter et faire preuve de résilience pour pouvoir présenter l’Expo Vert un monde durable. Ainsi, pour sa 4e édition, l’événement a pris un virage numérique et plusieurs des activités initialement prévues ont été publiées sur la page Facebook du CER au cours du mois d’avril.

« C'est en étant plus en harmonie avec et dans la nature que nous relèverons les enjeux du 21e siècle, et il y a fort à parier que notre épanouissement personnel et collectif y gagnera, voilà une des motivations pour vous présenter des gens qui font la différence, dès aujourd'hui... », précise Ida Rivard, une enseignante de l'équipe de l'Exposition Vert un monde durable.

L'Expo Vert un monde durable 2.0 a proposé plusieurs vidéos dont celle de Jessie-Lee Trépanier, une diplômée du programme d'Arts visuels du CBA, qui a partagé quelques recettes naturelles tout en transmettant sa vision d'une consommation responsable en harmonie avec l’environnement.

De son côté, le Jardinier Barbu a proposé un moyen efficace de donner une deuxième vie à certains objets à la maison et de les utiliser pour démarrer les semis.

La conférence d’André Bélisle, militant et président de l'Association Québécoise de Lutte contre la Pollution Atmosphérique (AQLPA), s’est transférée sur le web avec une capsule vidéo portant sur l'importance de prendre soin de l’environnement, et plus particulièrement en temps de pandémie mondiale. Dans cette vidéo, il discute d'autonomie et invite la population à participer à ce mouvement.

Enfin, la population a été invitée à visionner le documentaire Pipelines, pouvoir et démocratie, un film réalisé par Olivier D. Asselin et présentant le travail de militants qui s'opposent au projet de pipeline Énergie Est de TransCanada.

Plusieurs autres initiatives en développement durable ont été publiées tout au long du mois d’avril. Pour voir ou revoir tout le contenu publié lors de l’Expo Vert un monde durable 2.0, abonnez-vous sur la page Facebook du CER : https://www.facebook.com/cercegepba/

Atelier de jardinage virtuel

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont également pu assister à un atelier de jardinage virtuel. Grâce à une collaboration de la Coopérative de solidarité Les Choux Gras, les participants ont pu découvrir des trucs et astuces pour bien démarrer leur premier potager.