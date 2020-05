L’engagement étudiant célébré au Cégep Beauce-Appalaches 

En cette période de distanciation physique, le Cégep Beauce-Appalaches a tout de même procédé à ses traditionnelles remises de prix qui ont vu Juliette Veilleux et Christopher Fortin être nommés athlètes féminin et masculin de l’année.

Du côté du socioculturel, un gala virtuel s’est tenu pour couronner Olivier Fortier comme personnalité artistique de l’année. Pierre-Yves Grondin et Déreck Boudreault-Drouin ont raflé les prix de la personnalité bénévole l’année et de la découverte de l’année.

« Je tiens à féliciter tous les lauréats de cette année et souligner la créativité du personnel du Cégep Beauce-Appalaches qui a permis de célébrer l’excellence de nos étudiants dans ce contexte de distanciation physique. À travers les sports et les activités socioculturelles, nos étudiants développent ainsi des compétences personnelles et sociales qui leur seront indispensables à la réussite de leur vie future. Je suis fier de voir que notre cégep offre un milieu de vie stimulant qui favorise non seulement les études, mais aussi l’engagement dans la vie étudiante », a souligné le directeur adjoint aux études, Jean-Philippe Vachon.

Sports

Juliette Veilleux a été élue athlète féminine de l’année grâce à une première saison impressionnante en volleyball D2.

Athlète qui démontre une volonté de se dépasser et de progresser constamment et jouant à la position cruciale d’attaquante-réceptionneuse, elle a relevé le défi tout en démontrant beaucoup de constance et de confiance tout au long de la saison.

Ayant rapidement endossé un rôle de leader dans l’équipe, Juliette a su motiver ses coéquipières dans les bons moments comme les plus difficiles.

Joueur de ligne offensive pour les Condors football, Christopher Fortin est nommé athlète masculin pour une 2e année consécutive.

Grâce à ses qualités physiques et athlétiques, il a dominé son sport étant nommé meilleur joueur de ligne et prenant place sur l’équipe d’étoiles de football de la Division 2 du RSEQ. En 2020, Christopher devrait poursuivre sa carrière avec les Huskies de l’Université du Connecticut en première division de la NCAA.

D’autres étudiants se sont aussi démarqués cette année : Dorothée Faucher (ski alpin) s’est vu remettre la bourse Desjardins de 500 $ de l’Alliance sports-études; Jacob Gosselin (football) et Frédéryke Roy (volleyball D2) ont remporté les titres d’athlètes masculin et féminin ayant démontré le plus de persévérance à l’entrainement alors que le Comité sportif a souligné l’engagement et le leadership de Maëlys Delgado dans les activités sportives de la vie étudiante.

Socioculturel

Du côté du socioculturel, le très talentueux et polyvalent Olivier Fortier s’est distingué par sa passion pour les arts de la scène et son attitude positive.

Étant très apprécié par ses pairs, Olivier s’est particulièrement démarqué sur la scène artistique du Cégep Beauce-Appalaches cette année alors qu’il a remporté le Prix du jury lors de la finale locale de Cégeps en spectacle en compagnie de Déreck Boudreault-Drouin pour leur numéro de théâtre.

En plus de sa prestation gagnante au concours Cégeps en spectacle, Déreck Boudreault-Drouin s’est vu remettre le titre de la découverte de l’année grâce, entre autres, à son talent d’improvisateur et son engagement dans le comité socio où il n’a pas hésité à animer des activités et faire des vidéos promotionnelles humoristiques.

Très impliqué dans le comité socio, Pierre-Yves Grondin a été nommé la personnalité bénévole pour une 2e année d’affilée.

Pierre-Yves a contribué à enrichir la vie étudiante du Cégep en plus de participer à plusieurs activités socioculturelles comme le théâtre et l’improvisation en tant que capitaine d’équipe. Pierre-Yves a à cœur de s’impliquer pour faire du cégep un milieu de vie dynamique.

Il est apprécié par ses pairs pour son attitude positive, son grand cœur et sa générosité. Il s’est dépassé sur le plan de l’engagement, et ce, dans tous les projets auxquels il a participé pendant son parcours collégial.

Le socioculturel a également remis huit prix coup de cœur dans différentes disciplines. Ces lauréats coup de cœur ont été choisis par leurs pairs : Sophie Pomerleau (comité socioculturel), Érica Trudel (comité technique), Ariane Bégin (danse), Katherine Roy (théâtre), Pierre-Yves Grondin (impro), Dominique Bolduc (équipe d’animation), Amélie Roy (Mercredi-Étudiant) et Gabrielle Mathieu (Association générale étudiante).