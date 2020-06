L’équipe de hockey des Condors commence à prendre forme

Le directeur général et entraineur-chef de l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), Pier-Alexandre Poulin, a complété une série d’échanges avec les autres équipes de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), qui donne une bonne idée de l’équipe qui entamera sa première saison cet automne.

Ces échanges font suite au repêchage d’expansion du 20 mai dernier, qui avait permis aux Condors de repêcher 12 joueurs non protégés par les autres équipes. Ainsi, les Condors avaient choisi des joueurs qui pourraient joindre leurs rangs ou encore d’être une bonne monnaie d’échange pour aller chercher des joueurs locaux. Les Condors ont ainsi acquis :

• Mathieu Ferland, Tommy Dumont (Sainte-Marie) et Charles-Édouard Drouin (Saint-Georges) du Titan de Princeville;

• Samy Paré (Saints-Anges) et Jonathan Prévost (Saint-Jean-Chysostome) de l’Everest de Côte-du-Sud;

• Jacob Santerre de l’Inouk de Granby;

• William Lagrange (Saint-Léon-de-Standon) des Braves de Valleyfield;

• Nicolas Gervais des Cobras de Terrebonne;

• Justin Deblois (Lac-Etchemin) des Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon.

« J’avais comme objectif d’amener des joueurs locaux qui contribueraient à solidifier notre identité beauceronne et développer un sentiment d’appartenance envers les Condors. C’est pourquoi je suis vraiment satisfait de ce repêchage d’expansion et des transactions conclues avec les autres équipes de la ligue. J’avais en tête des joueurs de caractère, avec de bonnes habiletés, qui cadrent bien avec les valeurs que nous voulons instaurer dans ce programme », a expliqué Pier-Alexandre Poulin.

Point de mire : des joueurs locaux

Les Condors ont ainsi acquis par voix de transaction les droits de deux jeunes locaux évoluant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) soit Charles-Édouard Drouin, originaire de Saint-Georges, qui évolue avec les Huskies de Rouyn-Noranda et Samy Paré, originaire de Saints-Anges, qui fait partie des Tigres de Victoriaville. Les Condors ont également acquis via le repêchage d’expansion, les droits de Mikisiw Awashish du Drakkar de Baie-Comeau.

« Ces échanges et joueurs repêchés donnent un bon aperçu à quoi va ressembler notre équipe l’an prochain. J’ai pris une chance avec des joueurs locaux qui pourraient venir jouer pour les Condors. Évidemment, je leur souhaite de pouvoir se tailler un poste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et d’atteindre leur plein potentiel, mais si cela ne se concrétisait pas, ce serait évidemment des joueurs d’impact pour nous », a ajouté l’entraineur-chef des Condors.

L’architecte, qui doit bâtir l’équipe en quelques semaines seulement, a ajouté que ces trois joueurs (Drouin, Paré et Awashish) devraient évoluer dans la LHJMQ la saison prochaine, mais que cela fait partie de la réalité d’une équipe Junior AAA de prendre des chances sur ce type de joueurs au cas où ils n’arriveraient pas à se tailler un poste comme joueur de 20 ans à leur dernière année d’éligibilité. « Je ne pouvais tout simplement pas passer à côté de Samy et Charles-Édouard puisqu’ils sont des joueurs locaux et que s’ils descendaient au niveau Junior AAA, ils constitueraient alors des pièces maîtresses pour notre organisation, » a-t-il conclu.

Le défenseur Justin Deblois, de Lac-Etchemin, est très fier d’avoir été choisi par les Condors. Il tentera de se tailler un poste à l’automne dans la LHJMQ, mais si cela ne fonctionne pas, il ne rechignera pas à l’idée se joindre à l’équipe régionale : « C’est une très belle organisation avec de belles installations sportives. Je crois vraiment que les gens vont voir une équipe compétitive sur la glace et vont vite développer un sentiment d’appartenance, surtout s’ils connaissent quelques joueurs qui viennent de la région. Pour un gars du coin, c’est sûr que je suis content d’avoir l’opportunité de pouvoir jouer devant ma famille et mes amis ».

À la suite de ces échanges, six joueurs issus du repêchage d’expansion devraient faire partie de l’équipe de la partie inaugurale, à moins qu’ils réussissent à rester dans la LHJMQ. Il s’agit de : Louis-Daniel Miville, Michaël Montminy, Benjamin Lajoie, Jacob Bernard, Émile Girard et Micky Dunberry. Il est bon de préciser que les Condors ont acquis les droits de William Lagrange, de Saint-Léon-de-Standon, et de Tommy Dumont, de Sainte-Marie, qui agiraient comme joueurs affiliés pour la saison 2020-2021. Le gardien William Lagrange terminera son stage collégial avec les Filons du Cégep de Thedford alors que Tommy Dumont devrait continuer de dominer avec les Beaucerons de Sainte-Marie dans la Ligue Junior AA Chaudière-Appalaches.

Prochaine étape : le repêchage du 13 juin

À la suite de tous ces mouvements de personnel, c’est maintenant 16 joueurs qui apparaissent sur la liste de protection de 55 joueurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Ces derniers devront déposer leur liste de 10 joueurs locaux protégés le 8 juin en prévision du repêchage de la LHJAAAQ qui se fera de façon virtuelle le 13 juin. Pour l’occasion, les Condors, qui repêcheront aux 3e et 13e rangs de la ronde initiale, pourront alors sélectionner 23 autres joueurs lors de cette journée spéciale pour toute l’organisation. En tout, c’est donc 48 joueurs qui devraient en principe appartenir aux Condors à l’issue de ce repêchage annuel. Par la suite, les Condors auront aussi l’occasion de signer 7 autres agents libres pour compléter leur liste de 55 joueurs en vue de leur saison inaugurale.

Joueurs obtenus lors du repêchage d’expansion qui devraient se joindre à l’équipe:

Louis-Daniel Miville : Côte-du-Sud / 2001 (19 ans) originaire de Saint-Pamphile / Ailier gauche / 6'02, 208 lb / 8 buts, 11 passes et 19 points en 48 parties avec l’Everest de la Côte-du-Sud.

Micky Dunberry : Longueuil / 2000 (20 ans) originaire de Boucherville / Centre / 5'09,148 lb / 15 buts et 17 passes et 32 points en 47 parties avec le Collège Français de Longueuil.

Benjamin Lajoie : Terrebonne / 2000 (20 ans) / originaire de Trois-Rivières / Gardien de but / 6'0, 165 lb / Moyenne de 3,24 et un pourcentage d’efficacité de .893 en 31 parties avec les Cobras de Terrebonne.

Michael Montminy : Valleyfield / 2002 (18 ans) / originaire de Québec / Ailier gauche / 5'09, 161 lb / 14 buts et 11 passes et 25 points en 40 parties avec le Blizzard du Séminaire Saint-François dans la Ligue Midget AAA du Québec.

Jacob Bernard : Saint-Gabriel / 2002 (19 ans) / originaire de St-Victor / Défenseur gaucher / 6'0, 187 lb/ a joué à Rimouski dans la LHMQ en 2018, mais a raté toute la saison 2019-2020 en raison du blessure au ligament croisé antérieur. Jacob va tenter sa chance à nouveau avec l’Océanic de Rimouski, mais va évoluer avec nous si jamais il ne réussit pas à percer leur alignement.

Émile Girard : Princeville / 2001 (18 ans) / vient de Disraeli/ Ailier gauche / 5'10, 175 lb/ 14 buts et 15 passes et 29 points en 22 partie avec DIsraeli dans la Ligue Junior AA Chaudière-Appalaches.

Joueurs obtenus par la voie des échanges :

Nicolas Gervais : 2000 (20 ans) / originaire de Val-D’or / Centre / 6'0, 160 lb/ 13 buts et 11 passes et 24 points en 46 parties avec les Cobras de Terrebonne.

Justin Deblois : 2002 (18 ans) / originaire de Lac-Etchemin / Défenseur droitier / 6'01, 175 lb / 1 but et 11 passes et 12 points en 36 parties avec les Filons du Cégep de Thetford dans la Ligue collégiale.

Jonathan Prévost : 2001 (19 ans) / originaire de Saint-Jean Chrysostome / Défenseur gaucher / 6'01, 192 lb / 5 buts et 17 passes et 22 points en 21 parties avec Saint-Romuald dans la Ligue Junior AA Chaudière-Appalaches en plus d’avoir joué 15 parties avec l’Everest de la Côte-du-Sud dans la Ligue Junior AAA du Québec.

Mathieu Ferland : 2000 (20 ans) / originaire de Québec / Défenseur gaucher/ 5’10, 153 lb / Mathieu a 3 saisons d’expérience dans la Ligue Junior AAA du Québec. Il a atteint des sommets personnels en 2018-2019 en récoltant 8 et 28 passes pour un total de 36 points en 44 parties avec l’Everest de la Côte-du-Sud. Il a été ennuyé par une blessure la saison dernière avec le Titan de Princeville mais les Condors espèrent lui donner la chance de rebondir et d’être un pilier en défensive pour eux durant cette saison inaugurale.