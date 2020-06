Mention d’honneur de l'AQPC pour l'enseignant Stéphane Lessard

L’enseignant en Techniques d’éducation spécialisée du Cégep Beauce-Appalaches, Stéphane Lessard, est le récipiendaire de l’une des Mentions d’honneur décernées par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) 2020.

Ces mentions visent à reconnaître l’engagement pédagogique, la qualité du travail et la passion que les enseignants mettent pour favoriser la réussite des étudiants.

Pédagogue confirmé et développeur acharné, Stéphane Lessard enseigne au Cégep Beauce-Appalaches depuis août 2005. Cet enseignant passionné a créé de toutes pièces un outil informatisé d’évaluation des stages en Techniques d’éducation spécialisée nommé FIESTA.

Pour arriver à ses fins, il a dû maîtriser les fonctions les plus avancées du logiciel Excel. FIESTA permet de donner instantanément un aperçu des progrès des étudiants, ce qui est en fait un formidable outil de rétroaction. Dans un esprit de collaboration, Stéphane contribue également à développer une version de cet outil avec ses collègues de Soins infirmiers.

« Disponibilité, implication, créativité, innovation, optimisme, générosité, avec un brin d’humour. Voilà l’ensemble des caractéristiques qui décrit bien Stéphane. Avec ces qualités indéniables, on comprend pourquoi il est si apprécié de ses collègues et étudiants. Félicitations à Stéphane pour cette mention d’honneur pleinement méritée! J’en profite également pour remercier tous les enseignantes et enseignants du Cégep Beauce-Appalaches qui ont été éprouvés par cette crise et qui ont dû faire preuve d’une résilience remarquable tout en étant des plus créatifs » a souligné Lison Chabot, directrice des études et de la vie étudiante.

Les lauréats des dernières années : Pierre Bourque (2019); Marco Roy (2018); Christian Pépin (2017); François Lambert (2016); Nicole Hamel (2015); Yves Bizier (2014); Clémence Berthiaume (2013); Marie-Claude Pelchat (2012); Simon Éric Bélanger (2011) et Jacinthe Jacques (2010).

À propos de l’AQPC

L’AQPC a pour mission de promouvoir, stimuler et de soutenir le développement et l’évolution de la pédagogie collégiale. Depuis 1981, l’AQPC tient un colloque annuel qui permet aux pédagogues d’améliorer leurs pratiques, d’apprendre de leurs collègues et de favoriser davantage la réussite des étudiants. Le rendez-vous annuel, qui devait se tenir au Cégep Limoilou, a été reporté à l’an prochain en raison du contexte de distanciation physique actuel. C’est normalement lors de ce colloque que les mentions d’honneur sont attribuées.