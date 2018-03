Le véritable coût des soins

On peut gagner en sagesse avec l’âge, mais à un moment donné, on peut perdre la santé, et on a besoin de soins.

Pourvoir à cette nécessité, et bien souvent les coûts qui en découlent, revient aux plus jeunes de la famille. Plus de huit millions* de Canadiens prennent soin d’un membre de la famille ou d’un ami, la plupart du temps une personne âgée.

Quand ces aidants ont aussi des enfants dont ils doivent s’occuper (environ 28 pour cent sont considérés comme faisant partie de la « génération sandwich »), trouver le temps et l’argent relève de l’exploit.

Voici les coûts à prévoir pour les soins d’un proche.

Obtenir de l’aide

Les programmes de soins de santé provinciaux prévoient certains soins à domicile, des visites d’un professionnel en soins infirmiers, des repas et une foule d’autres mesures de soutien. Mais pour obtenir le plus d’aide possible, il faut constamment prouver qu’on a besoin de ces services.

Selon Statistique Canada, les types d’aide les plus fréquents sont le transport et les tâches ménagères, comme la préparation des repas. Ces services ne coûtent pas grand-chose, mais ils prennent du temps, souvent au détriment de la carrière et de la santé mentale et physique de l’aidant.

Achat ou location d’appareils

Certains coûts d’appareils médicaux peuvent être remboursés par le régime d’assurance maladie provincial ou par une assurance privée, mais vous devez présenter une demande et satisfaire aux critères d’admissibilité.

Certains commerçants canadiens vendent des marchettes à partir d’environ 150 $ et des triporteurs pour environ 2 500 $**. Pour un fauteuil roulant, on devra débourser quelques centaines de dollars, mais si on opte pour un modèle motorisé, c’est près de 5 000 $ qu’il faut s’attendre à payer. La location d’aides à la mobilité est également une option***.

De plus, quand on s’occupe d’une personne malade chez elle, il faut parfois effectuer quelques travaux de rénovation pour veiller à sa sécurité et pour permettre la prestation des soins. La facture pour un lit d’hôpital tout équipé (100 $ à 200 $ par mois en location****), un siège élévateur de bain, des rampes d’accès et d’autres dispositifs de sécurité peut facilement s’élever à 10 000 $.

Le coût des soins

Bon nombre de programmes gouvernementaux offrent quelques soins à domicile, mais vous pourriez devoir vous tourner vers le privé afin d’obtenir toute l’aide nécessaire.

Un préposé aux soins personnels facturera plus de 30 $ l’heure pour ses services, alors qu’un infirmier ou une infirmière autorisé demandera jusqu’à 70 $ l’heure. Un aide familial résident coûte une fortune : attendez-vous à payer jusqu’à 3 500 $ par mois, plus le gîte et le couvert.

La personne pourrait aussi avoir besoin du soutien offert dans un établissement de soins de longue durée. En Ontario, ces services coûtent de 1 800 $ à 2 600 $ par mois. Bon nombre de provinces offrent des subventions à cet égard, selon le revenu.

Soyez prévoyant

Pour vous protéger, vous et les membres de votre famille, envisagez une assurance de soins de longue durée. Ce type d’assurance procure un soutien financier pour le paiement des dépenses liées aux soins (à domicile ou en établissement), y compris ceux prodigués par des membres de la famille.

Conservez toujours vos reçus, car le coût des soins à un proche peut donner droit à divers crédits d’impôt sur le revenu****** au fédéral comme au provincial.

Travaillez de façon stratégique pour obtenir le plus de soutien possible, parlez notamment à votre conseiller financier pour savoir comment financer le coût de ces soins, et tout le monde se portera mieux.

* https://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2013001-fra.htm

** https://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb_ss_i_9_8?url=search-alias%3Daps&fieldkeywords=

mobility+aids&sprefix=mobility%2Caps%2C164&crid=3I479NOW7H6AF&rh=i%3Aaps%2Ck%3Amo

bility+aids&language=fr_CA

***https://www.shoppershomehealthcare.ca/ (en anglais seulement)

****http://www.inmotionservices.ca/ (en anglais seulement)

***** https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-foyer-de-soins-de-longue-duree

******https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/soin-personne-malade/creditimpot-

aidant.html

Vous pouvez visitez notre page Facebook (www.facebook.com/Come.Simard.ig)

pour y noter vos commentaires, ce serait très apprécié

Pour créer votre richesse, contactez-moi au

1 418 227-8631 poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à votre conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.