La Lectrice

Elle fuit et détient un objet tant convoité. Un livre pour lequel la vie lui a tout enlevé. Ceux qui ont assassiné ses parents sont à sa poursuite. Elle doit courir, elle doit prendre la fuite. S’ils l’attrapent, sa vie sera maudite. La magie dans ses yeux font qu’elle voit tout. Elle a une force intérieur qui rendra certains de ses adversaires fous. Son coeur est grand, son âme cherche à appaiser ses souffrances, c’est à ce moment que sonne l’heure de la vengeance…

J’ai écrit ce petit poème en me disant qu’il piquerait votre curiosité! Tout comme le livre La Lectrice a piqué la mienne dès les premiers chapitres. Mon ressenti envers ce livre est passé de:

1- Bon, est-ce que je vais finir ce livre-là…

2- Wow… C’est bon! Mais un tome seulement me suffit, je ne voit pas comment l’histoire pourrait se continuer…

3- OH MY GOD WHAT?????? C’EST F*CKED UUPPPP OMG LE PROCHAIN TOME SORT QUAND OH MY GOD!!!!

Sans m’en douter, j’ai découvert mon premier coup de coeur de l’année 2018!!! Je ne sais pas comment vous mettre en mot tout ce que ce livre m’a fait en dedans. Les émotions, la peur, la tristesse, le soulagement, l’incompréhension, la tendresse… Ce livre est plein, mais pleeeeeein de surprises!

C’est une lecture très particulière, où se cache plusieurs indices et signes. C’est une épopée énigmatique où certains passages peuvent être vu de plusieurs façon différentes, où le dénouement nous frappe en pleine face! Sérieusement, je n’ai jamais lu un livre comme celui-ci. C’est avec un vocabulaire différent, un style d’écriture tout sauf banal, que l’auteure nous plonge dans une entourloupe d’incertitudes, pourtant, j’étais certaine de lire les bons mots sur ces pages…

Je souhaite avoir réussi à vous donner envie de lire cette quête tragique où Sefia tente de venger ses parents et de retrouver la seule famille qui lui reste, sa tante Nin. J’espère que l’union entre Sefia et Archer touchera votre coeur comme elle a touché le mien. J’ose croire que ce livre incroyable se trouvera dans vos mains et fera virer votre tête à l’envers comme mon monde a tourné en lisant les dernières pages.

J’aurais voulu qu’on m’avertisse… Qu’on me dise que plus aucun livre ne serait jamais comme celui-ci.

Merci mille fois à Collection R Canada pour l’envoi de ce secret magique!





www.liveinfictionalworlds.wordpress.com www.facebook.com/liveinfictionalworlds