L’impact d’un diagnostic sur l’entourage

Quand un diagnostic de trouble de santé mentale est annoncé, c’est souvent un moment bouleversant pour l’ensemble de la famille et des proches. Ce n’est pas seulement la personne qui vit avec le trouble qui est touchée, mais également tous ceux qui l’entourent.

Pour plusieurs membres de l’entourage, cette annonce vient chambouler les repères et amène une grande vague d’émotions. Il peut y avoir un certain soulagement de comprendre enfin ce qui se passe, mais en même temps, une profonde tristesse, de l’inquiétude, de la colère ou de la déception qui peuvent s’installer.

Dans ces circonstances, les proches veulent souvent tout faire pour aider. Ils s’engagent de tout cœur, donnent sans compter, voire parfois au point de s’oublier eux-mêmes. Leur amour, leur loyauté et leur bienveillance envers l’autre les poussent parfois à se surpasser. À long terme, cette implication, aussi généreuse soit-elle, peut toutefois mener à l’épuisement.

Recevoir un diagnostic, c’est aussi faire face à une certaine perte : la perte des projets qu’on avait imaginés, la perte d’une relation « comme avant » ou la perte d’un certain équilibre. Il s’agit d’un deuil discret, mais bien réel, souvent oublié dans notre société.

Il est essentiel de se rappeler que vous n’avez pas à tout porter seul. Reconnaitre vos propres limites est une étape importante. Aller chercher du soutien et de l’accompagnement devient alors une étape essentielle pour préserver sa santé et retrouver un certain équilibre. Ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide, c’est plutôt une façon saine de traverser cette période difficile.

Partager ce que vous vivez avec des intervenants ou avec d’autres personnes qui traversent des situations similaires peut permettre de mieux comprendre ses émotions, de briser l’isolement et de trouver des outils concrets pour continuer à avancer, à son rythme. Prendre soin de soi, ce n’est pas abandonner son proche : c’est se donner le droit de continuer à vivre, de préserver sa propre santé, et de rester un aidant efficace.

Vous souhaitez obtenir de l’aide comme membre de l’entourage et/ou proche aidant d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale ? N’hésitez pas à nous contacter. Le Sillon est là pour vous accompagner et vous offrir un espace d’écoute, de soutien et d’information, sans jugement.

Catherine Cliche

Directrice générale Le Sillon



Mission



Offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

Ainsi, ils évitent l’épuisement et développent des habiletés à améliorer la relation, tout en maintenant un bon équilibre psychologique.