UNE AUTRE BELLE D'AUTREFOIS...DISPARUE

La première banque à s'établir à Saint-Georges fut la banque de Québec, en 1898. Elle s'installa dans l'ancienne résidence du notaire Chaperon (photos 1 de 1904, aujourd'hui site du Dooley's). Puis, en 1917, elle fusionne avec la Banque Royale, tout en continuant d'occuper le même édifice. C'est probablement pour cette raison qu'on a enlevé le nom sur le fronton sur la photo suivante (photo 2, vers 1920). Ils quittent en 1923 pour aller loger sur le site où se trouve encore aujourd'hui la Banque Royale. Après son départ, c'est le plombier Pierre (Pierrôt) Fortin qui y habite. Des années plus tard, c'est le négociant en gros Michel Anto qui s'installe dans cet édifice au style Victorien (photo 3, de 1958).

En 1939, on avait construit un nouveau bureau de poste sur l'ancien site de la Compagnie de Béton, voisin de l'ancien bâtiment de la banque. Hélas, on n'avait pas fait suffisamment de tests de sol, et l'immeuble des postes, construit sur de la glaise, était instable à tel point qu'il devint dangereux. Les autorités décidèrent de le reconstruire tout en l'agrandissant, et, vers 1959, achetèrent alors l'immeuble d'Anto qui devait donc être démoli ou déménagé. C'est M. Hormidas Morissette qui acheta le bâtiment, le sépara en deux parties pour en faciliter le déménagement et l'édifice fut reconstitué juste en face de l'ancien hôtel Manoir Chaudière (aujourd'hui Édifice Canam-Manac). Photo 4: on voit l'ancien immeuble de la banque de dos, installé face au Manoir Chaudière. Il devint alors un édifice à appartements pendant quelques années, pour être démoli vers 1973 pour faire place au stationnement du futur centre d'achat Place Centre-Ville. Un si bel édifice. Le progrès, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ne cherchez plus le bureau de poste qui a occasionné le déménagement de ce bel édifice de l'ancienne Banque de Québec, il fut transformé en salon de billard (Dooly's) au début des années 2000.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.