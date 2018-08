5 choses à ne pas oublier avant et après son déménagement

Quand on déménage, il y a mille et une choses auxquelles il faut penser : les cartons, les déménageurs, la nouvelle maison, le ménage… Malheureusement, au milieu de toutes ces préoccupations, il risque bien d’y avoir des choses qu’on va oublier quand même! Aïe! Voici donc un petit rappel de choses qu’il ne faut pas oublier, que ce soit avant le déménagement ou après!

Prévoyez les changements à venir

Au fil du temps, vous avez sans doute accumulé une grande quantité de papiers et de babioles diverses. Un déménagement résidentiel, c’est l’occasion idéale de trier toutes ces possessions et de se débarrasser de celles qui sont devenues inutiles. Après tout, pourquoi vous donner la peine de déplacer des choses encombrantes et qui ne servent plus? Les papiers trop vieux, les livres que vous ne relirez pas, les vêtements que vous ne portez plus, les jouets avec lesquels les enfants ont cessé de jouer, les objets que vous n’avez jamais utilisés… Tout cela peut être trié. Vous n’avez qu’à donner les articles en bon état et à jeter le reste.

Bien que beaucoup de gens ne le fassent qu’après le déménagement, il est judicieux d’effectuer vos changements d’adresse auprès de vos créanciers et fournisseurs de services avant de déménager, puis de faire suivre votre courrier à la nouvelle adresse. Ainsi, vous vous assurerez de ne perdre aucune lettre importante dans le processus. De plus, vos fournisseurs de services, tels que le câblodistributeur, pourront vous proposer un rendez-vous pour vous rebrancher à leurs services le plus rapidement possible, parfois même le jour du déménagement.

Même si cela pourrait vous sembler évident, il ne faut pas oublier de prévoir un camion de déménagement et suffisamment d’aide pour tout transporter ou encore faire appel à des déménageurs. Comme il est souvent difficile d’obtenir ces aides à la dernière minute, il est très important de vous assurer que vous les aurez le plus tôt possible pour éviter de vous retrouver le bec à l’eau. Cela vous aidera d’ailleurs à organiser votre journée.

Vous avez déménagé, mais ce n’est pas terminé

Étant donné que les maisons et les logements sont tous différents, il n’est pas toujours simple de prévoir quel meuble ira à quel endroit après le déménagement. Ainsi, il peut arriver de déménager dans un lieu plus petit, ce qui signifie que les meubles n’entrent pas tous comme vous l’aimeriez. Si vous avez fait appel à un service de déménagement, renseignez-vous pour savoir si cette entreprise offre également de mini-entrepôts ou un service similaire. Par conséquent, si vous avez des biens en trop et que vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous pourrez les conserver dans un espace sécuritaire.

Enfin, lorsque tout sera en place, vous devrez vous débarrasser de tout votre matériel d’emballage, c’est-à-dire les cartons qui auront servi à transporter tous vos effets. Cette tâche sera très simple si vous avez demandé à votre service de déménagement de se charger de l’emballage de vos biens. Autrement, vous devrez disposer de tout ce carton par vous-même, ce qui n’est pas toujours simple.