Élections municipales 2025 : Tu aimes ton coin? Va plus loin!

Le 2 novembre 2025, près de 1100 municipalités du Québec tiendront des élections municipales. Plus de 8000 postes d’élu·e·s seront à pourvoir. C’est une occasion incontournable de faire entendre de nouvelles voix, et la diversité des candidatures est essentielle.



Et toi, as-tu déjà pensé à faire le saut?



En tant que femme, pourquoi ne pas envisager la politique municipale?



Être élue municipale, ça veut dire quoi?



C’est contribuer concrètement aux décisions qui touchent le quotidien : entretien des routes, parcs, sécurité, loisirs, environnement, développement économique local… C’est aussi être à l’écoute des citoyen·ne·s et porter leurs préoccupations au conseil municipal.



Être une femme en politique, c’est aussi amener des perspectives différentes. Prenons l’exemple de la mairesse de Granby qui, en 2025, a demandé que la sécurité des femmes la nuit soit prise en compte lors de la création d’un nouveau parc municipal. Résultat : un aménagement pensé en fonction de cette réalité. Voilà un impact concret, issu d’une vision féminine.



Un droit encore jeune



Il ne faut pas oublier que le droit des femmes à se présenter en politique municipale est relativement récent. La première mairesse élue au Québec, Elsie May Gibbons, l’a été en 1953, à Portage-du-Fort. Depuis, les choses avancent, mais lentement : en 2021, les femmes occupaient environ 35 % des postes de mairesse et de conseillère municipale. La parité reste à atteindre.



Envie d’en savoir plus? De t’impliquer?



Le Centre-Femmes de Beauce, en collaboration avec le Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches (RGFCA) et plusieurs partenaires, vous invite à l’un de ses 5 à 7 gratuits intitulés :



« Femmes et politique municipale : un pas de plus vers l’égalité »



Venez entendre des élues municipales partager leur parcours, leurs défis et leurs réussites. Le RGFCA y présentera aussi les étapes concrètes pour se porter candidate aux élections municipales.



Nos rendez-vous dès 17h :

• 27 mai à Sainte-Justine, à la mairie

• 4 juin à Saint-Victor, au Bistro Route 66

• 11 juin à Saint-Georges, au Georgesville



Infos et inscription : (418) 227-4037 ou en ligne : centrefemmesdebeauce.org/calendrier



La politique municipale a besoin de voix féminines pour bâtir des collectivités à l’image de toutes et tous. C’est le moment de prendre votre place!

Le projet Femmes et politique municipale est réalisé grâce à l’aide financière et au soutien des partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches 2024-2028, soit : le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches, la MRC des Appalaches, la MRC de Beauce-Sartigan, la MRC de Bellechasse, la MRC des Etchemins, la MRC de L’Islet, la MRC de Lotbinière, la MRC de Montmagny, la MRC de La Nouvelle-Beauce, la MRC Beauce-Centre, la Ville de Lévis, le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, le Centre de services scolaire des Appalaches, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et le Centre de services scolaire des Navigateurs.