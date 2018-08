Lifting brésilien ou augmentation des fessiers traditionnelle?

Depuis quelques années, la chirurgie esthétique a vu ses pratiques se modifier et de nouvelles tendances sont arrivées. Bien qu’elle soit toujours très populaire, l’augmentation mammaire a ainsi été dépassée par le remodelage des fesses, une pratique portée par de nombreuses figures publiques telles que Nicki Minaj ou Kim Kardashian. Cette chirurgie est énormément populaire, notamment du fait que des femmes de tout âge y ont recours. Deux méthodes principales sont disponibles pour obtenir le galbe de fesses, la rondeur et la fermeté de vos rêves : le lifting brésilien, et l’augmentation des fessiers traditionnelle. Regard sur ces deux pratiques chirurgicales.

Comparaison des deux méthodes

L’augmentation des fessiers traditionnelle consiste en l’ajout d’implants en silicone dans les fesses, un procédé qui s’apparente beaucoup à la chirurgie mammaire avec implants. Cette intervention permet notamment l’augmentation du volume des fesses et est donc idéale pour les personnes aux prises avec une hypoplasie du fessier.

Le lifting brésilien est une nouvelle technique élaborée au Brésil, qui consiste à prélever du gras sur le corps – habituellement autour de la taille, des cuisses ou des hanches – et à l’injecter ensuite dans les fesses de la patiente (ou du patient, les hommes étant de plus en plus adeptes de chirurgie esthétique). L’opération, pratiquée sous anesthésie, comporte de nombreux avantages qui expliquent sa popularité : temps de rétablissement écourté, résultats durables, plus jolie silhouette (en raison de la graisse excédentaire retirée) et aspect naturel de la fesse, sans risque de rejet.

Comment choisir la bonne méthode pour vous?

Bien que le lifting brésilien puisse sembler beaucoup plus bénéfique qu’une augmentation des fessiers traditionnelle à cause de ses nombreux avantages, vous devez quand même prendre le temps d’évaluer les risques associés à chaque procédure. Il n’existe pas d’intervention chirurgicale sans risques : rejet d’implants, embolies pulmonaires, embolies graisseuses... C’est pourquoi il est important de vous assurer d’avoir recours aux services d’un chirurgien expérimenté et professionnel, qui saura vous conseiller sur la méthode la mieux adaptée à vos fesses et à votre morphologie. Vous éviterez ainsi de nombreuses complications, qui peuvent parfois être très sérieuses! En effet, il y a plusieurs critères à prendre en compte, comme la forme actuelle de vos fesses, votre poids (le lifting brésilien est plus avantageux pour les patientes ayant un surplus de poids d’environ 20 à 30 livres), et votre pli fessier. Un professionnel saura donner ou redonner à vos fesses l’aspect que vous souhaitez si ardemment. Renseignez-vous auprès d’un chirurgien plastique sur la méthode qui vous convient et les coûts liés à l’intervention.