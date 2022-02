Si près du but

Après une victoire très respectable de 5 à 3 contre les Stars de Dallas, le Tricolore tentait de s'offrir une seconde victoire de suite à Las Vegas. Le CH était si près d'y parvenir, mais sa première séquence de deux gains consécutifs devra attendre.

Alors que les Golden Knights étaient affaiblis par de nombreuses absences, l'occasion était bonne pour Nick Suzuki et sa bande de quitter le Nevada avec deux points. Le gardien Samuel Montembault n'a rien à se reprocher, lui qui a bloqué 49 menaces de l'adversaire durant sa soirée de travail.

Sinon, Micheal Pezzetta et Tyler Toffoli ont respectivement marqué dans un deuxième match de suite. Mike Hoffman aura été l'autre marqueur en bleu-blanc-rouge, ce qui a forcé la prolongation.

Même si Shea Theodore a donné la victoire 4-3 à l'équipe d'expansion de 2017, la troupe de Dominique Ducharme s'est avérée très combative. Huit joueurs du Canadien ont terminé leur soirée de travail avec un point, ce qui montre l'implication collective offensivement.

Pour le jeune Pezzetta, il s'agissait de son troisième but à ses quatre derniers matchs, en plus de comptabiliser quatre points à ses sept dernières joutes. Le numéro 55 a peut-être commencé la saison à Laval, mais ses cheveux longs, sa fougue et ses récentes performances offensives font de lui un membre important de la formation, ces derniers temps.

D'ailleurs, Chris Wideman a obtenu sa huitième passe de la saison sur le but de Toffoli. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est le premier défenseur à avoir atteint le cap des dix points à Montréal pour 2021-2022.

Le CH poursuivra donc sa ruée dans l'Ouest à Denver, ce samedi soir. L'Avalanche du Colorado va recevoir la dernière équipe du classement général ce 22 janvier prochain. Il ne restera qu'un autre match par la suite avant que la franchise de Geoff Molson retourne enfin au Centre Bell.