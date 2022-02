Le mémorable restaurant chez Charles... Nostalgie...

Vous vous souvenez de la phrase si souvent prononcée: «On se retrouve au Charles...». Hélas, on ne l’entend plus depuis un bon bout de temps. Incroyable que ce superbe restaurant ne soit plus maintenant qu’un souvenir. Il a fermé ses portes il y a déjà plus de 10 ans, soit en 2011. Il n’a pas fermé par manque de clientèle, mais plutôt parce qu’il se retrouvait à l’étroit, coincé entre le boulevard Lacroix, la 1re avenue et le garage voisin. Il a longtemps résisté aux offres d’achat de ce voisin, mais est venu le moment où il a fallu prendre la décision finale. Ouvert en 1956 par Charles Doyon sous le nom de restaurant Charles BBQ, cet endroit n’a cessé de rénover et de s’améliorer au fil des décennies. De simple restaurant à l’origine, il a grandement évolué pour devenir l’Hôtel-Motel Charles restaurant, passant de 10 à 30 unités de chambres. L’intérieur a été retapé à plusieurs reprises, jusqu’à devenir l’un des plus luxueux établissements de la région, comme le démontrent les cinq magnifiques photos qui accompagnent ce texte: l’étincelant extérieur, la salle à manger «Le Cellier», le superbe Bar du sous-sol et une section des banquettes. La dernière photo fut prise lorsque l’on a fêté le 50e anniversaire le samedi 7 septembre 2006. Les actionnaires Richard Poulin, (fils du réputé cuisinier Jimmy Poulin qui fut propriétaire dans les années ‘60), Lucille Baillargeon qui y a travaillé pendant plus de 40 ans et le cuisinier Richard Rosa (plus de 30 ans de service) ont organisé à cette occasion une grande fête à laquelle ont été convié(e)s à une soirée retrouvaille 70 employé(e)s (incluant plusieurs anciens). Vous en reconnaissez sûrement quelques-un(e)s. Bientôt un autre reportage pour retracer l’histoire de ce beau restaurant qui nous a laissé un souvenir à la fois impérissable et nostalgique. Photos de Richard Poulin qui a cédé récemment à la Société Historique Sartigan des centaines de magnifiques photos anciennes non seulement de son restaurant mais de plusieurs autres édifices commerciaux de notre ville. Merci Richard. Texte et recherches de Pierre Morin.