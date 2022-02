Écouterez-vous le Super Bowl ce dimanche ?

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,400i,700,700i&display=swap'); .aviation-contenu p, .aviation-contenu li { font-family: 'Poppins', sans-serif; font-size:18px;line-height:1.8em;letter-spacing:0.01em; } .aviation-contenu p { padding-bottom:30px; } .aviation-contenu h2 { font-size:26px; font-weight:700; line-height:1.1; text-align: center; text-transform: uppercase; padding: 25px 0 28px; color: rgb(11, 87, 163); } .aviation-contenu { width:100%; padding:15px; } .aviation-contenu img[style*="float: right"] { padding:0px 0px 5px 15px; } .aviation-contenu img[style*="float: left"] { padding:0px 15px 5px 0px; } @media (max-width : 600px) { .aviation-contenu p, .aviation-contenu li { font-size:14px;line-height:1.6em;letter-spacing:0.01em; } .aviation-contenu p { padding-bottom:20px; } .aviation-contenu h2 { font-size:24px; padding: 10px 0 12px; } .aviation-contenu { padding:15px 0; } .aviation-contenu img[style*="float"] { float:none !important; width:100% !important; padding:0px 0px 5px; } } Quelques petits secrets bien cachés sur les avions de ligne (partie 1) Pour la très grande majorité de chacun d’entre nous, un voyage en avion représente une aventure particulière. Je vous propose aujourd’hui la découverte de certains aspects d’un vol dans un avion de ligne que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourront agrémenter votre prochain vol en y portant une attention particulière. Ne vous gênez pas pour discuter de ces points avec les autres passagers qui vous accompagnent. Le temps vous paraîtra moins long et le vol beaucoup plus intéressant.