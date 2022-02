Premier gain en carrière pour Martin St-Louis

Le Tricolore a sans doute joué son meilleur match depuis fort longtemps. C'était contre les Blues de St-Louis qu'il tentait de mettre fin à une séquence de dix revers consécutifs. L'objectif, pour une rare fois cette année, a été une réussite.

Fait intéressant et inspirant, l'attaquant Paul Byron jouait ce jeudi soir son 500e match en carrière dans la LNH. Le numéro 41 a honoré ce chapitre d'envergure, avec son 95e but dans le circuit, filet donnant les devants aux siens 1 à 0.

Alors que le club du Missouri menait 2-1 en fin de troisième période, le jeune Cole Caufield continue sa relance surprise, avec un but égalisateur. Le petit numéro 22 a également offert la victoire au CH en prolongation. Un gain de 3-2 bien mérité.

Caufield a marqué contre les Blues ses quatrième et cinquième but de la campagne. Celui-ci en compte quatre au cours de ses quatre derniers matchs, le tout devant son nouvel entraîneur et idole de longue date, Martin St-Louis.

Avec une telle séquence offensive, la corrélation devient plutôt claire. Si ce n'était pas d'un but refusé, il aurait marqué cinq filets sous les ordres de l'ancien numéro 26. Il est devenu évident que St-Louis a un effet positif sur son jeune poulain.

Le petit attaquant du Canadien n'a caché aucune fois sa grande joie de voir le Québécois derrière le banc. Caufield a d'ailleurs raconté avoir porté le numéro 26 en son honneur dans sa jeunesse.

En ce qui concerne Jeff Petry, il est plutôt facile de le critiquer, dernièrement, mais il a tout de même obtenu deux passes contre les Blues. Lui qui compte quatre points à ses six derniers matchs connait une bonne séquence offensive, ce qui peut être bénéfique pour sa valeur sur le marché des transactions.

Le prochain match du bleu-blanc-rouge est prévu dimanche prochain contre les Islanders de New York. La formation installée à Brooklyn connait, elle aussi, une saison particulièrement difficile. C'est donc possiblement une occasion pour Montréal d'avoir une première séquence de deux victoires de suite.