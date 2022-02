Voyages en 2022: 43% des répondants préfèrent attendre

" Imagine que tu rencontres un homme qui semble être ton partenaire idéal. Dans les débuts, il s’intéresse beaucoup à toi, à tes amis, à ta famille, tes passions, etc. Tu es flattée de l’attention qu’il te porte. Après quelques semaines de relation, il t’envoie plusieurs textos par jour pour te dire qu’il tient à toi. Tu es en amour. Il te fait sentir bien. Cette lune de miel persiste encore quelques mois, puis au fil du temps, il insiste pour que tu restes avec lui parce qu’il t’aime et s’ennuie quand tu n’es pas là. Tu acceptes pour lui faire plaisir. Puis la situation évolue, tes sorties diminuent et tu vois moins tes amies, car il fait des commentaires négatifs sur elles; tu ne portes plus certains vêtements parce qu’il ne les aime pas; il se met en colère quand tu arrives du travail 15 minutes plus tard qu’à l’habitude. Il se fâche constamment sur des petits détails. Tu marches sur des œufs avec lui. Tu changes ton comportement pour répondre à ses désirs. Tu excuses ses gestes et ses paroles et tu te dis qu’il t’aime malgré tout. "