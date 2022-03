Du stress aux troubles anxieux… 2e partie

Quels sont les impacts des deux dernières années sur votre tolérance au stress et à l’anxiété ? Quelles sont les stratégies efficaces pour vous? Votre capacité d’adaptation a telle atteint sa limite?

Comme mentionné dans notre article paru le 18 juillet 2019, : « le stress est un inconfort principalement physique, en lien direct avec un évènement (un danger) de la réalité immédiate. Mais il devient un problème quand il est trop présent, dure trop longtemps, ou quand il se présente trop souvent… Il se transforme alors en anxiété. »

Pour certains, la pandémie a été un danger quotidien mettant à risque leur propre santé déjà fragilisée par une maladie chronique en les plaçant ainsi dans un état de stress constant. Pour d’autres, la pandémie a engendré une multitude de scénarios catastrophiques déclenchant chez eux une anxiété grandissante de jour en jour voire de mois en mois. Il y a autant de façons différentes de faire face à cette pandémie qu’il y a d’humains sur cette terre.

Bien que toutes ces réactions de stress et d’anxiété liées au contexte actuel soient normales et que la plupart des gens possèdent les ressources et les capacités pour s’y s’adapter, les contrecoups de la pandémie ne sont pas les mêmes pour tous. Après plus de deux ans à mettre à l’épreuve notre capacité d’adaptation, l’isolement, la solitude, la déprime, la hausse de la consommation d’alcool et/ou de drogue, ne sont qu’une minime partie des répercussions négatives possibles.

Pour les gens ayant déjà des problèmes de santé mentale, le stress et l’anxiété supplémentaires vécus peuvent avoir des impacts importants sur leur fonctionnement et sur leur rétablissement. Les membres de leur entourage, étant eux-mêmes touchés par le stress et l’anxiété pandémique, sont souvent les principaux observateurs de la détresse psychologique vécue par leur proche et ils souhaitent les aider.

Vous êtes un membre de l’entourage et vous souhaitez avoir de l’aide et des conseils afin d’accompagner un proche ayant des problèmes de santé mentale, n’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale

Si vous vivez trop de stress ou d’anxiété par rapport à votre situation personnelle, vous pouvez contacter le 811 option 2 (info-social). Des professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien selon vos besoins.

Visionner tous les textes de la chronique Le Sillon