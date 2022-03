Le CH a amassé ses quatre points en Alberta

La semaine de relâche implique également un traditionnel voyage dans l'Ouest canadien, pour le Tricolore. Après s'être inclinée contre les Jets, la troupe de Martin St-Louis a effectué une belle remontée à Calgary et l'a emporté aisément à Edmonton.

Exploit notable pour Montréal, Connor McDavid n'a obtenu aucun point, lui qui trône pourtant au sommet offensif de la LNH. Son partenaire Leon Draisaitl, deuxième pointeur du circuit, n'a été limité qu'à deux passes. La défensive bleu-blanc-rouge a réussi sa mission de limiter le célèbre monstre à deux têtes.

C'est par la marque de 5 à 2 que Nick Suzuki et sa bande se sont imposés auprès de Connor McDavid et son équipe. Avec 12 points en sept matchs, Suzuki a atteint le cap des 40 points cette saison. Il a d'ailleurs marqué le but gagnant contre les Oilers.

Son partenaire Cole Caufield ne dérougit pas non plus. Avec un but et une passe à Edmonton, le petit numéro 22 compte maintenant douze points en huit rencontres. Avec maintenant huit buts au compteur, le plateau des vingt buts devient étonnamment accessible pour le jeune Caufield.

Auteur d'un but dans ce samedi soir, Artturi Lehkonen compte cinq points en quatre matchs. Le numéro 62 circule depuis plusieurs semaines déjà sur le marché des transactions et de telles performances ne peuvent qu'être bénéfiques à sa valeur. On peut même se demander si un choix de premier tour pouvait être une compensation accessible pour l'attaquant finlandais.

Le point majeur de la rencontre se nomme Brendan Gallagher. Réputé pour son fort caractère et son travail acharné, il a toujours su produire à la hauteur d'un attaquant top-6. Or, il y avait plus de trois mois qu'il n'avait pas vu son nom sur la feuille des pointages.

Le numéro 11 a finalement marqué en avantage numérique, en plus d'obtenir une passe sur le filet de Mike Hoffman, en fin de rencontre. Depuis un certain temps, Gallagher cherchait à retrouver sa touche offensive et il est à souhaiter pour lui que cette soirée de travail soit suffisante pour relancer sa confiance.

Le CH restera dans le Canada anglais encore quelques jours, puisque son prochain match est prévu à Vancouver, ce mercredi. Avec sept victoires en huit duels, le Canadien aura une pause méritée de trois jours.