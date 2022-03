Cole Caufield écrit l'histoire, mais ce n'est guère suffisant pour la victoire

MORT DE RIRE Les médias ont l’habitude de mettre l’accent sur les mauvaises nouvelles car, paraît-il, les bonnes nouvelles ne font pas vendre de la copie et n’améliorent pas les cotes d’écoute. Cependant, il arrive que des nouvelles me fassent rire. La semaine dernière, je suis mort de rire à la lecture de deux nouvelles : la surveillance par le Gouvernement fédéral des prix de l’essence et l’arrivée de Jean Charest dans la course à la chefferie chez les Conservateurs.