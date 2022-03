Gestion du poids? Plutôt gestion d'hormones! Partie 1 : L'insuline

Après une défaite décevante contre les Coyotes de l'Arizona, le CH devait se racheter ce jeudi soir. Alors que les Stars de Dallas étaient en ville, le Tricolore avait accès aux retours au jeu de Jake Allen, Joel Edmundson et Christian Dvorak, ce qui laissait présager beaucoup de positifs pour l'issu de la rencontre. Or, le résultat était tout autre aux attentes. L'effort y était du côté de Montréal, mais les Stars ont tenu leur bout du bâton, forçant la tenue d'une prolongation. En positif, Cole Caufield et Nick Suzuki ont encore mené l'offensive de leur équipe, avec chacun un but et une passe.