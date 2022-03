Après une défaite décevante contre les Coyotes de l'Arizona, le CH devait se racheter ce jeudi soir. Alors que les Stars de Dallas étaient en ville, le Tricolore avait accès aux retours au jeu de Jake Allen, Joel Edmundson et Christian Dvorak, ce qui laissait présager beaucoup de positifs pour l'issu de la rencontre.

Or, le résultat était tout autre aux attentes. L'effort y était du côté de Montréal, mais les Stars ont tenu leur bout du bâton, forçant la tenue d'une prolongation. En positif, Cole Caufield et Nick Suzuki ont encore mené l'offensive de leur équipe, avec chacun un but et une passe.

Les succès du monstre à deux têtes ne ralentissent même pas. Suzuki compte maintenant 17 points depuis ses douze derniers matchs. Pour Cole Caufield, c'est un total de 21 points au cours de 16 rencontres dirigées par Martin St-Louis.

Malgré les jeux offensifs sensationnels des numéros 14 et 22, le CH n'a pu se sauver avec la victoire. Après qu'un certain Alexander Radulov ait préparé le premier but du côté vert, le défenseur John Klingberg a fait très mal au côté rouge. Trois points s'ajoutent à la fiche de l'arrière des Stars.

Pour poursuivre avec Klingberg, il s'est fait auteur du but gagnant de son équipe en prolongation, mettant l'issu de la rencontre à 4-3. Ce but marqué à une dizaine de secondes de la période de temps supplémentaire s'avère controversé.

En effet, l'étoile Tyler Seguin était dans le demi-cercle du gardien montréalais et on jugeait qu'il y avait de l'obstruction sur la séquence. Cependant, les officiels ont accepté le but, sous la colère et le questionnement de l'entraîneur St-Louis.

Alors que le retour au jeu de Christian Dvorak s'est avéré très discret, Jake Allen aura vu de l'action pour une première fois depuis le 12 janvier dernier. Le vétéran gardien de but aura connu un départ sans grands commentaires et le but final peut difficilement lui être reproché.

Joel Edmundson a franchi la dernière étape de son retour au jeu graduel, jouant un deuxième match cette saison. Son aide fera beaucoup de bien à la franchise, puisque le départ officiel de Ben Chiarot aura laissé un grand trou à la brigade défensive.

On rappelle que le défenseur numéro 8 quittait mercredi dernier pour la Floride. Les Panthers ont légué des choix de premier et de quatrième tour au repêchage, ainsi que l'espoir Tyler Smilanic au Tricolore.

Le prochain match de Nick Suzuki et sa bande aura lieu ce samedi, contre les Sénateurs. D'ailleurs, ce sera le dernier duel pour Montréal, avant la date limite des transactions, fixée lundi prochain.

La question se pose, à savoir si Artturi Lehkonen, Jake Allen et Shea Weber seront encore des membres du Tricolore, d'ici la fin de semaine. Ce serait en effet trois noms en demande, ces derniers temps, alors que Lehkonen et Allen sont d'excellents éléments de profondeur, pendant que le contrat de Weber peut être utilisé pour sauver de l'espace sur le plafond salarial