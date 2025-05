Identification de personnages sur une photo ancienne

Nous avons publié le 23 mars dernier une chronique au sujet de la grande débâcle de 1896. On y a inclus une photo de huit citoyens qui étaient affairés à récupérer les matériaux repoussés par les glaces, que nous reproduisons à nouveau ici. On ne possédait alors l'identité que de cinq de ces personnages: les cinq premiers du côté gauche: 1-Zéphirin Jacob, 2-Ludger Bérubé,3-David Roy, 4-le Dr Georges Cloutier et 5-François Bérubé. Hélas, on ignorait alors les noms des trois à droite de la photo.



Vous avez peut-être remarqué que cette superbe photo, ainsi que la majorité des photos anciennes que nous publions ici depuis 7 ans, proviennent de notre bon ami Claude Loubier, qui est le plus grand collectionneur de photos anciennes de Saint-Georges, il en possède des centaines, sinon des milliers. Il est bien renseigné sur l'histoire de notre ville. Lorsque Claude a pris connaissance de cette publication, il a aussitôt communiqué avec moi pour me transmettre la liste des trois noms manquants.



Le sixième à partir de la gauche, qui semble bien jeune et qui tient un coffre, est 6-Philippe-Auguste Poulin, né en 1883, fils d'Ephrem à Augustin donc un Poulin «Tatan». J'ignorais alors la signification du mot «Tatan» (qu'on prononce «Tatane»), mais des géorgiens ont confirmé que les Poulin descendants du marchand Ephrem Poulin ont souvent été identifiés sous le nom de «Poulin Tatane». L'aïeul, père d'Ephrem, se nommait Augustin. Une appropriation enfantine de ce prénom l'aurait modifié en «Tatane». Des Poulin de la lignée des «Tatanes». C'est donc pour les différencier de quelqu'un d'autre qui aurait porté le même nom. Comme on le sait, Il y a beaucoup de Poulin dans la Beauce.



Le suivant, qui apporte de l'eau pour les travailleurs, est 7-Ludger Fortin. Et le dernier à droite, celui qui est devant la fenêtre, tenant une pelle, est 8-Alphonse Poulin, marié à Véronique Loubier; il était menuisier, habitant à Saint-Martin. Sa soeur Clara Poulin était l'épouse d'Alfred Catellier, maitre poste à Saint-Georges.



Wow, cette photo est âgée de 129 ans. Ça m'impressionne toujours de découvrir toutes ces informations, ces gens font partie de l'histoire de notre ville.



Où Claude Loubier a-t-il trouvé des rares informations? À l'époque de cette extraordinaire débâcle, ces photos avaient fait le tour des revues et journaux de la province. Or un journaliste s'était alors donné la peine de chercher et divulguer les noms des personnes qu'on voit sur cette photo. Et Claude, dans le cours de ses recherches, a fini par tomber sur cet article plus que centenaire. Non seulement Claude collectionne-t-il les anciennes photos, mais il se fait un devoir de les dater et de trouver le plus d'informations possibles sur ce que l'on voit sur celles-ci.



On est chanceux de compter sur Claude Loubier pour connaitre et développer la belle histoire de Saint-Georges. Il mérite notre reconnaissance. Bravo Claude Loubier. Photo et recherches de Claude Loubier. Texte de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique