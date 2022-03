Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Contrôle de poids et contrôle des hormones.

Partie 2 : Le cortisol

La semaine passée, j’ai parlé de l’insuline, la principale hormone stockeuse de gras. Cette semaine, je parle du cortisol, qui, en soi, ne stocke pas du gras par intention, mais plutôt à cause de notre style de vie ‘’moderne’’.

Le cortisol est l’hormone sécrétée par les glandes surrénales (sur les reins) en réponse au stress. Cette hormone possède une grande capacité d’augmenter rapidement la quantité de sucre dans le sang (taux glycémique). Ce processus fournit l’énergie nécessaire pour s’enfuir d’une menace. En plus, le cortisol interrompt le travail de l’insuline, pour s’assurer que le sucre est 100% disponible pour carburer les cellules et ne pas le stocker en gras. Dans un contexte naturel, cette réponse nous permettra de courir, grimper, nager ou encore sauter afin d’atteindre un endroit sécuritaire. Bref, cette réponse permet d’effectuer une action exigeante physiquement qui aura comme effet de bruler l’énergie offerte par la présence du cortisol.

Dans le monde actuel, par contre, nos sources de stress sont plutôt mentales ou encore virtuelles. Généralement, nous vivons ce stress de façon continue. Il est possible de profiter de cet épuisement de l’énergie dans le sport ou dans certains métiers physiques. Par contre, pour la plupart, ce stress résulte de nos activités psychologiques. Lorsqu’une personne vit avec beaucoup de stress et d’anxiété, les glandes surrénales deviennent épuisées par la sécrétion continue de cortisol, alors que personne n’est en train de courir pour sauver sa vie. Ainsi, le taux de sucre ne baisse pas. L’insuline, quant à elle, essaie seulement de faire son job, qui est de stocker l’excès de sucre en gras, mais le cortisol le bloque constamment. Il en résulte que nos cellules perdent leur sensibilité à l’insuline. Souvent, nous aurons le réflexe de changer nos habitudes alimentaires dans l’objectif de nous faire sentir mieux.

À retenir : en cas de stress, il faut bouger!

Moi, j’ajoute un autre aspect à cette réaction hormonale en réponse au stress de la vie quotidienne et de son effet sur notre poids.

Face au stress, notre système digestif fonctionne moins bien. C’est bien simple, puisque s’il doit concentrer toute son énergie pour se sauver d’une menace, il ne peut ainsi l’utiliser pour digérer. Voilà! Le stress interrompt la digestion et donc l’absorption de nutriments. En plus, la présence continue du cortisol et la résistance à l’insuline nourrissent l’inflammation. Notre système de réponse à l’inflammation est assez complexe et il exige certains nutriments pour fonctionner comme il faut. Si les pompiers ne mangeaient pas, est-ce qu’ils auraient l’énergie pour sauver les bâtisses en feu? En tout cas, voici la suite : stress, mauvaise digestion, manque de nutriments. Quand le corps a besoin de nutriments, il sait comment attirer l’attention.

Le problème c’est que la solution adéquate n’est pas nécessairement la meilleure, surtout lorsque l’on parle de nourriture. Souvent, en cherchant une récompense pour combler un besoin nutritif, on a tendance à se gâter par le sucre et les mauvais gras. Bref, il n’y a pas de solution là.

Restez avec moi pour la partie 3: les hormones brûleuses de gras!

