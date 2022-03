Même exclu des série, le Tricolore s'acharne sur Toronto

Les Capitals de Washington ont vaincu vendredi soir les Sabres de Buffalo en prolongation. Ce gain a eu pour incidence d'évincer officiellement le Tricolore pour les prochaines séries éliminatoires. C'est la première équipe définitivement exclue du bal printanier cette saison.

Il ne faut pas baisser les bras, cependant. Le CH peut être gagnant, même lorsqu'il se retrouve dans les bas fonds du classement général. Les Maple Leafs de Toronto étaient en visite au Centre Bell, ce samedi et toutes les raisons étaient bonnes pour être optimiste envers le bleu-blanc-rouge.

On se rappellera longtemps de la remonté du Canadien à la première ronde des séries 2021, alors que les Leafs menaient 3 à 1. Cette année, la formation a beaucoup changée, mais le pointage face aux rivaux torontois n'a pas corrigé son orientation.

Dans une victoire de 4 à 2 du Canadien, Cole Caufield a notamment marqué son 14e but de la saison. Un but en supériorité numérique, par un tir vif, comme il sait bien le faire. Il lui reste d'ailleurs 17 matchs pour atteindre un plateau réaliste de vingt buts. Pour aller plus loin, pourrait-il en marquer 25?

Avec ses deux passes, Nick Suzuki n'est qu'à un point d'atteindre la barre de la cinquantaine une première fois dans sa carrière. Il est d'ailleurs en voie de connaître une saison de soixante points, s'il continue à ce rythme.

En défense, les vétérans se sont chargés du travail offensif. Même si Jeff Petry est blessé, ses coéquipiers David Savard et Chris Wideman ont mené la ligne bleue de leur équipe. Un but et une passe pour Savard, qui le mènent maintenant vers son meilleur plateau offensif depuis 2018.

Pour Wideman, sa passe sur le but de Caufield ne le laisse qu'à un point du cap de la vingtaine. C'est tristement une belle nouvelle, puisqu'il sera le premier et le seul à le faire à Montréal cette saison. Jeff Petry le suit de près avec seize points, mais sa saison s'avère possiblement terminée, en raison de sa dernière blessure.

Pour le gardien Jake Allen, se bomber le torse serait mérité. Pas moins de 51 tirs lui ont été infligés et il a tout de même mené son club à la victoire, malgré l'une des meilleures attaques du circuit qu'ont les Leafs.

Le prochain match pour Montréal est prévu dès ce dimanche, contre les Devils du New Jersey. Avec la dure soirée de travail de Jake Allen, Samuel Montembault sera probablement devant le filet et on pourrait même voir Justin Barron être en uniforme pour une première fois.