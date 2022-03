Défaite crève-cœur du Canadien en tir de barrage

Après une victoire phénoménale du Canadien de Montréal contre les Maple Leafs, samedi soir, les Devils du New Jersey étaient les adversaires du dimanche. Les anciens du Tricolore Tomas Tatar et P.K. Subban accueillaient d'ailleurs Nick Suzuki et sa bande.

Acquis dans la transaction envoyant Lehkonen au Colorado, Justin Barron jouait enfin son premier match en bleu-blanc-rouge. Il ne s'est pas illustré, mais il a beaucoup impressionné, par sa vitesse et son imposant gabarit. Le choix de premier tour en 2020 est maintenant vu comme l'un des bons espoirs du CH en défense, ce qui explique cette attention particulière.

Pour Cole Caufield, son impact aura également été remarqué. En plus d'obtenir une passe sur le but égalisateur de Rem Pitlick, le numéro 22 a marqué d'un tir parfait en fusillades. Il ne lui manque d'ailleurs qu'une passe pour atteindre le plateau de la vingtaine.

Pour Josh Anderson, c'était également un fort match. Lui qui n'avait pas marqué depuis le 1er mars dernier a compté le premier filet des siens. C'était également son deuxième point depuis les dix dernières rencontres, il était donc temps.

À moins d'une minute de la fin du match, les Devils menaient toujours 2-1. Or, Christian Dvorak a préparé une pièce de jeu parfaite à son coéquipier Rem Pitlick, pour forcer la tenue d'une prolongation. Pitlick est maintenant le troisième membre de l'équipe à afficher trente points et plus cette saison, après 66 joutes.

La prolongation n'a pas été remplie d'actions. Mike Hoffman est toutefois passé bien près de mettre fin au duel, mais il a frappé les deux barres verticales et la rondelle n'a pas traversé la ligne des buts. C'est pourquoi il a fallu 14 tirs en fusillades pour donner gain de cause au New Jersey.

La troupe de Martin Saint-Louis peut tout de même se contenter de trois points sur une possibilité de quatre, cette fin de semaine. Le prochain match de Montréal l'oppose aux Panthers de la Floride, qui seront les hôtes. Évidemment, Ben Chiarot affrontera encore son ancienne formation.