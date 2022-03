La défensive achève le Tricolore

Après deux forts matchs disputés cette fin de semaine, Nick Suzuki et sa bande se mesuraient devant de grosses pointures. Les Panthers de la Floride et l'ancien CH Ben Chiarot étaient à la maison pour recevoir la formation montréalaise dans ce contexte.

La version rouge de la Floride trône au sommet du classement de l'Est de la ligue. Ce n'était donc rien pour exprimer une forme d'espoir au Canadien de l'emporter. Même si Montréal a marqué le premier but, c'était 4-1 pour Huberdeau et sa bande dans la première moitié de match.

La troupe de Martin St-Louis s'est mise en marche en fin de deuxième période. Joel Edmundson a d'abord marqué son premier but de la saison. Il a d'ailleurs remis ses patins dans un match uniquement au début du mois de mars, en raison d'une blessure et de la mort de son père.

Le Tricolore a réussi à porter la marque à 4-4, mais l'équipe locale a achevé les visiteurs au troisième tiers, pour l'emporter 7-4. Le gardien Jake Allen a courageusement fait face à 45 tirs, contre l'une des meilleures offensives du circuit, il était difficile de lui en vouloir.

Laurent Dauphin et Chris Wideman méritent une belle attention. Alors qu'ils n'ont pas le profil de joueurs offensifs, ils ont respectivement amassé un but et une passe, dans cette joute à la défensive déficiente.

Ce n'est pas tout, les deux jeunes hommes traversent une belle séquence. Dauphin compte maintenant cinq points pour ses sept dernières rencontres, pendant que Wideman a cumulé cinq points sur les quatre derniers matchs.

Toujours chez les noms dans l'ombre, Christian Dvorak compte un point sur chacune de se quatre dernières joutes. Le centre numéro 28 a connu une saison marqué par les blessures et la COVID-19, mais depuis quelques temps, on apprend à connaître humblement l'ancien joueur des Coyotes.

Jesse Ylonen a également une belle séquence de trois points en trois matchs. Le Finlandais commence tranquillement à se voir offrir des responsabilités, surtout depuis le départ d'Artturi Lehkonen. On pourrait possiblement même voir une relève à l'ancien numéro 62.

Même s'il a compilé un différentiel de -2, Justin Barron a pu obtenir un premier point dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Le défenseur de 20 ans jouait un second match et prouve tranquillement à l'organisation qu'il mérite de rester dans la cour des grands.

Le prochain match du Canadien est prévu jeudi, contre les Hurricanes, hôtes de la rencontre. Malheureusement, Jesperi Kotkaniemi n'affrontera pas son ancien club, lui qui a subi une vilaine blessure dernièrement.