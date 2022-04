Quelle est l'origine du nom de Saint-Georges ?

En 1608, c’était l’époque coloniale, le territoire de Saint-Georges, comme le reste de la province, appartenait au roi de France. On a commencé en 1634 à accorder de vastes concessions terriennes. Ce fut l’origine du régime seigneurial qui dura jusqu’en 1854. En 1737, on concéda deux seigneuries couvrant le territoire de Saint-Georges, l’ouest à Marie-Thérèse de la Lande Gayon (Seigneurie Aubert-Gallion) et l’est à Nicholas Gabriel Aubin de L’Isle (Seigneurie Aubin de l’Isle). Suite à la Conquête par les Anglais en 1763, tout a changé. C’est William Grant qui est devenu seigneur d’Aubert-Gallion en 1768. Mais comme celui-ci s’est livré à des malversations dans la gestion de son territoire, les autorités britanniques l’ont destitué, ont saisi ses propriétés et les ont vendues en justice au plus offrant. La vente forcée a eu lieu le 12 novembre 1807 et c’est un riche citoyen de la ville de Québec Johnn George Pfotzer (d’origine allemande), qui a remporté la mise et qui est ainsi devenu seigneur d’Aubert-Gallion. Contrairement à ce qui se passait alors souvent, il n’a pas obtenu cette Seigneurie par favoritisme, mais il l’a achetée et payée. En français: Jean Georges Pozer (photo 1, portrait), un homme d’affaires prospère qui a grandement contribué au développement de Saint-Georges. Il construisit ici un moulin à farine (près de la rivière Pozer) en 1818 (photo 2 vers 1940) et un manoir en 1830 (photo 3 vers 1950). C’est sûrement à cette époque qu’on a commencé à parler de «Saint-Georges» en référence au dirigeant de la seigneurie. C’est ici que ce chef de famille a installé les siens qui y ont vécu pendant plusieurs générations et qui ont fait beaucoup pour notre ville. Quatre d’entre eux ont été maires de la municipalité, dont le dernier fut Kenneth Pozer (photo 4). Tous ont été des conciliateurs et de fins aviseurs. D’une libéralité sans cesse grandissante, ces Pozer joignaient l’affabilité à la modestie. Leur activité s’est exercée dans tous les domaines: politique, civil et religieux. Même s’ils étaient protestants, ils ont généreusement travaillé à la construction de l’église catholique et secondaient le clergé dans tous ses efforts. Ils étaient d’une charité proverbiale. Ils ont facilité la progression rapide et intensive de notre ville. Autre question: depuis quand nous appelons-nous ainsi? En septembre 1831, les paroissiens adressèrent une requête à l’évêque pour que l’agglomération «connue vulgairement sous le nom de Saint-Georges d’Aubert-Gallion» devienne officiellement une paroisse englobant les «susdites seigneuries d’Aubert-Gallion et d’Aubin de L’Isle», ce qui fut accordé le 16 octobre 1835. Le nom de Saint-Georges a donc été donné en l’honneur de Georges Pozer, considéré comme le fondateur de la ville. La proclamation par les autorités civiles a eu lieu le 11 décembre 1856. L’incorporation civile de St-Georges-Est eut lieu le 12 décembre 1907, tandis que l’ouest continua sous le nom d’Aubert-Gallion jusqu’au 1er janvier 1943, date à laquelle c’est devenu St-Georges-Ouest. Les deux fusionnèrent le 9 mai 1990. Photo 1: portrait du fondateur Georges Pozer tirée du volume d’Angers & Vézina. Photo 2 du fonds Henri Fecteau. Photo 3 du fonds Gordon Pozer. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique