Cette mère qui a fait de moi cette maman

Y A-T-IL UNE CRISE DU LOGEMENT EN BEAUCE? Depuis un peu plus d’un an, on entend parler d’une crise du logement dans les grandes villes du Québec. Les logements disponibles se font de plus en plus rares et les prix sont de plus en plus élevés. Qu’en est-il en Beauce? Des statistiques publiées récemment par la Société canadienne d’hypothèques ...