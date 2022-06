Le quartier sud d'autrefois de la station

Vous n'avez jamais entendu parler de la Station Nord? Ou Station Sud? Normal, personne n'a jamais utilisée cette expression pour parler de ce quartier. Quand on réfère aujourd'hui au secteur de la Station, on pense généralement que c'est la partie au nord de la rivière Famine. Mais au siècle dernier, dans l'esprit des gens, le développement au sud de la Famine et du pont, qu'on voit sur la photo, faisait aussi partie de ce qu'on appelle encore «la Station», on ne faisait pas de distinction entre le nord et le sud. Avec des anciens résidents du coin, j'ai réussi à identifier la plupart des propriétaires des immeubles apparaissant sur cette photo. En voici la liste. 1- Ce grand terrain vacant appartenait à Mme Gilberte Lacroix (épouse de M. Roger Dutil) qui l'a vendu plus tard à M. Jean-Hugues Poulin qui y a érigé un restaurant fast-food appelé Hamburger Jaro vers 1975. Aujourd'hui, c'est le site du poste à essence de Canadian Tire. 2- Le restaurant-motel Chez Charles qui a existé dans les années '50 jusqu'au 16 décembre 2011, date à laquelle il fut démoli pour permettre l'agrandissement du garage Chrysler. 3- La Station-service Esso construite par Charles Doyon en 1953. Ce garage fut vendu à Lionel Morin «Ti-Rouge» qui l'opéra à cet endroit de 1954 à 1967. Plus tard, cet immeuble fut incorporé au garage Kennebec Auto Chrysler qui est encore à cet endroit, ayant en plus agrandi lorsque celui-ci a acheté le restaurant Chez Charles en 2011. 4- Résidence d'Albert Poulin. 5- Garage d'Évangéliste Dulac qui fut détruit par un incendie le 29 octobre 1961. Par la suite, Fernand Côté a acheté le terrain et y a construit son garage de tracteurs et machineries agricoles Case. Il a beaucoup agrandi son terrain en arrière en faisant du remblayage. 6- Ancienne boucherie-épicerie de Rosaire Morin. Plus tard, les frères Guy et Henri Morissette l'ont louée et exploitée au tournant des années '60. Ils y vendaient aussi de la crème glacée. 7- Résidence de Marie-Louis Dulac. 8- Résidence de Rosaire Morin. 9- Résidence d'Émile Genesse. 10- Résidence de Bertrand Bourque. 11- Résidence d'Alexandre Thibaudeau. 12- Résidence initiale d'Arthur Rodrigue, puis plus tard de Lionel Morin «Ti-Rouge» qui construisit juste à côté sa Station-Service. Aujourd'hui restaurant Le Petit Québec et Thaizone. 13- Garage Quirion et Fortin de Conrad Quirion et Saint-Georges Fortin, spécialisé dans les systèmes électriques d'autos. Plus tard, ils ont loué puis vendu cet immeuble à Pneus Marcel Brulotte. C'est dans cet édifice que débuta le commerce Loutec (Location Saint-Georges) d'Urgel Bernard fin des années '70. 14- Cette station service a appartenu autrefois à Léandre Poirier. Ensuite à Marcel Morissette. Puis à André Morin pendant un an. Armand Nadeau l'acheta à la fin des années '60 et ce garage est rendu à la troisième génération de Nadeau. Il est spécialisé dans le remorquage. 15- Entrée de la cour de la maison délabrée de Mathias et Laurent Fortin (maison ancienne qui fut démolie le 19 mai 1995). La maison est cachée derrière les arbres, à droite. Photo du fonds Richard Poulin. Texte et recherches de Pierre Morin. Merci à Berthier Bourque et Simone Boucher qui ont identifié les propriétaires des immeubles. Visionnez tous les textes de la Société historique