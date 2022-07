Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

La peau après le soleil

Qui s’est déjà regardé dans le miroir le soir en se disant : « Oups… j’aurai dû mettre de la crème solaire aujourd’hui… »? Notamment en début de saison, je crois que je peux affirmer que ça arrive à plusieurs d’entre nous. Récemment, j’ai découvert une nouvelle combinaison d’ingrédients qui aide la peau à récupérer de ces journées passées au soleil. Je viens de lire une étude démontrant que les extraits de romarin combinés au pamplemousse ont comme effet la réduction de l’inflammation de la peau causée par le brulement du soleil et par conséquent la réduction de la profondeur des rides. Bref, l’utilisation de ces deux ingrédients améliore l’élasticité de la peau, mais beaucoup plus encore.

Dans l'étude consultée, 90 femmes caucasiennes étaient classifiées à l’aide de la photo (lumière)-sensibilité et la photo- et chrono (temps)-vieillissement de leur peau. La procédure utilisée a permis d’observer l'élasticité de leur peau ainsi que mesurer la profondeur de leurs rides. L’observation de certains composés a également été faite.

Afin de créer une simulation de la vie quotidienne à l'exposition au soleil, les femmes ont été exposées aux rayons UVA et UVB. Les sujets ont reçu des dosages d'un composé qui a été développé en Espagne, le ''Nutroxsun''. Divisées en 3 groupes, la posologie a varié entre placebos (aucune dose), 100mg et 250mg par jour.

Les résultats :

Une augmentation de la quantité de soleil nécessaire pour ''bruler'' la peau. Ce résultat démontre le développement d’un facteur de protection de la peau. Ce résultat fut comparé au groupe prenant des placebos qui n’a démontré aucun changement et fut noté comme révélateur.

Une réduction du temps avant que la rougeur (l'inflammation) de la peau se rétablisse. Une différence de 24 heures fut observée entre les différents groupes. Parmi les femmes qui prenaient des placebos, 72 heures ont été enregistrées avant que la peau de certaines soit rétablie. Quant aux autres groupes, la réduction s'enregistre à 48 heures après l'exposition au rayon UV.

Évidemment, si nous suivons les bonnes pratiques d'application rigoureuse de bons produits d'écran solaire l'on va pouvoir quand même se protéger contre l'intensité et la durée des effets néfastes du soleil sur la peau. Toutefois, qu'est -ce que l'on peut faire pour minimiser ou renverser les effets nuisibles des rayons UV sur les cellules de notre peau? En effet, les rayons UV pénètrent la peau et cause ce qui s'appelle ''le stress oxydatif'', soit l'oxydation de nos cellules. L'inflammation cellulaire et donc certaines maladies chroniques, incluant le cancer, commencent par l'oxydation de nos cellules.

Une réduction jusqu’à 25% du niveau d'un composé produit dans l'oxydation de nos cellules.

Réduction de la profondeur des rides jusqu'à 15%

Augmentation, jusqu’à 10%, de l’élasticité de la peau.

Auprès de certains sujets, les changements se remarquaient aussi vite qu'après deux semaines, mais les meilleurs résultats ont été atteints après 2 mois de prise de ce composé. Clairement, il s'agit d'un supplément que l'on peut prendre pour protéger notre eau tout au long de l’année.



