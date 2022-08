Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Commencer l'école du bon pied!

Je perds facilement l’attention de mes enfants lorsque je tente de leur donner des conseils concernant leur santé. Je les comprends bien… il faut d’abord qu’ils développent un intérêt personnel avant d’être ouverts à mes suggestions, mais j’aime ça enseigner! J’adore leur suggérer des produits ainsi que leur donner des conseils, mais malgré ma passion et ma conviction, dès le moment que je commence, je vois la lumière s’éclipser. J’ai bien compris maintenant que je dois attendre qu’il ait besoin de mes conseils! Éventuellement, peut-être!

Je sais bien qu’il est encore un peu tôt pour parler de la rentrée scolaire et je suis bien le premier à vouloir profiter à fond de l’été, mais avec la température de cette semaine, je me le permets. Alors, voici quelques produits qui aident à soutenir la réussite scolaire.

Magnésium à boire en sachet (saveurs variées) : efficace dans les situations angoissantes, il aide à rester calme. Également utile lors des poussées de croissance.

Zinc croquable au sureau : bon pour le système immunitaire et la peau.

Poudre de frappé aux fruits : procure une bonne dose de nutriments et aide à soutenir l’énergie durant la journée.

Capsules de gel à l’orange d’oméga 3 : aide à la concentration.

Gaba ou L-théanine croquables : aide à l’anxiété.

Acides aminés : essentiels aux athlètes, ils aident à la fabrication de muscles.

Chlorophylle : protège la peau claire et diminue les odeurs corporelles.

Pour un retour à l’école en force, je peux affirmer que mes enfants profiteront de la plupart de ces suggestions, selon leur niveau d’énergie et le programme de la journée. Lundi, un petit frappé, car c’est délicieux et que ça donne de l’énergie. Mardi, cours de mathématiques en matinée, alors on opte pour les omégas 3. Mercredi, un peu enrhumé, zinc et sureau. Examen en français, jeudi, on opte pour le gaba croquable en plus des omégas. Sans oublier de laisser trainer un sachet de magnésium dans la boîte à lunch tous les jours! Finalement, on termine les journées avec une chlorophylle à saveur de pomme.

En tant que parents, nous voulons que nos enfants adoptent de bonnes habitudes nutritionnelles, mais ce n'est pas facile! Dans un premier temps, il faut que ça ait bon goût et que ce soit varié. Avec un peu de chance, ils vont en venir à l’évidence et percevoir tous les avantages après un peu d’acharnement.

La semaine prochaine : comment les profs peuvent se préparer!

